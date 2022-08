Palermo-Perugia, i convocati

23 giocatori a disposizione di Fabrizio Castori

Ecco i giocatori convocati dal tecnico del Perugia Fabrizio Castori per la sfida al Palermo, valida per la 1^ giornata del campionato di Serie BKT 2022/2023, in programma domani alle 20.45 allo stadio Renzo Barbera di Palermo

PORTIERI: 1 Gori, 12 Furlan, 22 Moro

DIFENSORI: 3 Righetti, 5 Angella, 6 Vulikic, 14 Angori, 15 Dell’Orco, 17 Paz, 21 Curado, 97 Sgarbi

CENTROCAMPISTI: 4 Iannoni, 7 Vulic, 16 Ghion, 23 Lisi, 24 Casasola, 28 Kouan, 86 Giunti

ATTACCANTI: 9 Melchiorri, 11 Olivieri, 19 Vano, 20 Di Serio, 92 Sulejmani