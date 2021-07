Palazzo Collicola ottiene il finanziamento “PAC 2020”

Il progetto presentato riguarda l’acquisto del l ’opera Waterbones di Loris Cecchini

Una buona notizia per Palazzo Collicola e la collezione della Galleria d’Arte Moderna di Spoleto.

In seguito alla partecipazione al bando “PAC 2020” promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura per acquisizione e valorizzazione di nuove opere per le collezioni permanenti di musei italiani, Palazzo Collicola è risultato sesto nella graduatoria dei 12 musei ammessi al finanziamento (tra cui il Madre di Napoli, il Museion di Bolzano, la GNAM di Roma, la GAMEC di Bergamo) su 66 istituzioni che hanno partecipato.

Il progetto riguarda in particolare l’acquisto dell’opera Waterbones di Loris Cecchini, realizzata appositamente per la base esterna di Palazzo Collicola in occasione della mostra personale dell’artista inaugurata nel 2019 proprio in apertura del nuovo corso del museo. L’opera era stata concessa dall’artista in comodato.

La scultura di acciaio lucidato, somigliante a una forma organica e vegetale, particolarmente adatta e resistente per spazi esterni, composta di quasi cento moduli avvitati e saldati tra di loro, rappresenta l’evoluzione stessa del concetto di scultura moderna e contemporanea, una storia particolare di cui la collezione del museo e le vicende stesse di Spoleto riportano numerose e prestigiose presenze, come Calder, Pascali, Ceroli, Franchina, Pepper, Leoncillo, LeWitt.

L’opera andrà quindi ad arricchire il cortile di Palazzo Collicola, inserendosi in un ideale giardino di sculture che vede oggi la presenza, oltre all’opera di Cecchini, di quelle di Richard Serra, Isamu Noguchi e la recente donazione di Paolo Canevari, mentre sulla base esterna è possibile ammirare la scultura monumentale creata appositamente dall’artista Eduard Habicher: Libera mente.

Un importante riconoscimento quello del MIC, che colloca Palazzo Collicola, pur con le sue limitate risorse, tra i musei più autorevoli di arte moderna e contemporanea italiani. Con questo bando ministeriale infatti sono ora tre quelli vinti da Palazzo Collicola tra 2019 e 2021, dopo quello del Comitato Nazionale del Centenario di Giovanni Carandente ed Exhibit programm ottenuto in occasione della mostra personale di Canevari.

Il progetto è stato curato dal direttore di Palazzo Collicola Marco Tonelli e da Lorenzo Fiorucci (Responsabile progetti speciali del museo) e seguito nelle sue fasi tecnico-amministrative da Antonella Proietti (Ufficio cultura del Comune di Spoleto).

Loris Cecchini (1969) è un artista che gode di ampio riconoscimento internazionale. Basterebbe ricordare le sue mostre personali in prestigiosi musei tra cui il Palais de Tokio a Parigi, il Musée d’Art Moderne di Saint-Etienne Métropole, il MoMA PS1 a New York, lo Shanghai Duolun MoMA di Shanghai, il Centro Gallego de Arte Contemporanea a Santiago di Compostela, il Kunstverein di Heidelberg, il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci a Prato, la Fondazione Arnaldo Pomodoro di Milano.Senza contare le sue partecipazioni alla Biennale di Venezia, la Biennale di Shanghai, la Biennale di Taiwan a Taipei, la Biennale di Valencia in Spagna, la Biennale Internazionale di Scultura di Carrara.

Ha realizzato numerose istallazioni permanenti e site-specific, in particolare a Villa Celle a Pistoia e nel cortile di Palazzo Strozzi a Firenze, alla Fondazione Boghossian di Bruxelles e per il Cleveland Clinic’s Arts & Medicine Institute negli Stati Uniti, a Les Terrasses Du Port di Marseille, al Shinsegae Hanam Starfield a Seoul nella Biblioteca Lazzerini di Prato, nel Cornell Tech,Tata building di New York e su un edificio pubblico a Beijing in Cina.