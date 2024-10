Palazzo Collicola aderisce alla Giornata del Contemporaneo 2024 promossa da AMACI (Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani) e, per l’occasione, propone un programma di iniziative a ingresso completamente gratuito, in una fascia oraria speciale.

Si parte alle ore 19.00 con la presentazione dell’installazione inedita The Dioramatron featuring A Self-Portrait in 50 Still-Lifes di Jeffrey Isaac, che vede la collaborazione di Nyla van Ingen per la parte sonora. L’opera, allestita nella sala di fronte alla Biblioteca Carandente, è un enorme “carillon pittorico”, con le figure dipinte da Isaac che si succedono una dopo l’altra; grazie a un sofisticato meccanismo messo a punto dall’artista stesso, il pubblico può attivare l’opera e osservare la tela dipinta scorrere senza soluzione di continuità – allo stesso modo delle immagini sui nostri telefoni –, offrendo un’immersione nel caleidoscopico immaginario di Isaac. Il Dioramatron sarà visibile liberamente per tutta la serata.

Alle ore 19.30 è in programma la prima visita guidata alla mostra Inizio fine. Rotondo. Tutte le cose del mondo, che vede protagonista Chiara Camoni, già autrice del manifesto della 67a edizione del Festival dei Due Mondi. La mostra, allestita in dialogo con gli ambienti del Piano Nobile, presenta un’ampia rassegna di opere dell’artista (sculture, installazioni, video), quasi interamente realizzate per l’occasione. Il tour sarà replicato alle ore 21.00.

Alle ore 20.00 sarà la volta di una visita guidata alla mostra personale di Roberto Fassone, intitolata Concerto. Tra gli artisti emergenti più interessanti del panorama nazionale – recentemente insignito del MAXXI BULGARI PRIZE for Digital Art – Fassone ha concepito una mostra che ripercorre i suoi primi quindici anni di attività, caratterizzati da un approccio ludico e da un “pensiero magico” che attraversa tutte le opere. La visita sarà replicata alle ore 21.30.

La Giornata del Contemporaneo vedrà ancora il coinvolgimento dell’associazione FuoriFestival, che alle ore 22.00, nel loggiato esterno di Palazzo Collicola, curerà una performance live di Babau, duo formato da Matteo Pennesi e Luigi Monteanni, con all’attivo numerose partecipazioni a festival musicali nazionali e internazionali (Fusion, Club to Club, Terraforma, Nextones…). Le proposte a cura di FuoriFestival nascono da una collaborazione con l’associazione Amici di Palazzo Collicola e rientrano nell’ambito delle attività organizzate grazie al sostegno della Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini.

L’ingresso alle iniziative è gratuito fino a esaurimento posti. Si raccomanda la prenotazione a Sistema Museo via e-mail o telefono: spoleto@sistemamuseo.it | 0743 46434.

Nella stessa giornata, tra le ore 19.00 e le 23.00, il pubblico potrà accedere gratuitamente a Palazzo Collicola e visitare sia le collezioni, sia le mostre temporanee. Un’apertura straordinaria che intende amplificare le suggestioni e il fascino del Museo e delle opere conservate al suo interno: il Piano Nobile con le collezioni di arte moderna, la Galleria “G. Carandente”, che ospita la vasta collezione di arte contemporanea, e le mostre allestite temporaneamente.

Programma di iniziative gratuite (fino a esaurimento posti):

19.00: inaugurazione dell’installazione Dioramatron di Jeffrey Isaac

19.30: visita guidata alla mostra Inizio fine. Rotondo. Tutte le cose del mondo di Chiara Camoni

20.00: visita guidata alla mostra Concerto di Roberto Fassone

21.00: visita guidata alla mostra Inizio fine. Rotondo. Tutte le cose del mondo di Chiara Camoni

21.30: visita guidata alla mostra Concerto di Roberto Fassone

22.00: Babau live, a cura di FuoriFestival

Le visite guidate sono per un numero massimo di 20 persone ognuna, fino a esaurimento posti.

Si raccomanda la prenotazione: spoleto@sistemamuseo.it | 0743 46434.

Apertura straordinaria gratuita dalle 19.00 alle 23.30 (ultimo ingresso ore 23.00).​