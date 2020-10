Palazzetto dello Sport, un progetto da 450.000 Euro per l’efficientamento energetico

Montesi: “ci siamo posti l’obiettivo di reperire risorse realizzando il progetto e rispondendo ad un bando regionale”

Efficientamento energetico per il Palazzetto dello Sport di viale Martiri della Resistenza. È stata presentato ieri il progetto per ottenere il finanziamento dalla Regione Umbria attraverso le risorse del POR FESR 2014 – 2020 Asse IV Azione Chiave 4.2.1.

Approvata dalla Giunta comunale nella seduta di mercoledì scorso, l’intervento prevede la sostituzione della copertura, la realizzazione di un cappotto termico, la sostituzione degli infissi, l’efficientamento dell’impianto termico ed elettrico, compresa la sostituzione dei corpi illuminanti per un importo complessivo di € 450.000,00.

Il bando consente di ottenere un contributo da parte della Regione Umbria del 100% per interventi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio degli enti pubblici, secondo due sezioni: la sezione A, per interventi aventi un costo complessivo da € 50.000,00 ad € 150.000,00 e la sezione B per interventi aventi un costo superiore ad € 150.000,00.