Palatenda, la soddisfazione del Partito Democratico

Il Palatenda di via Laureti sarà reso interamente fruibile e funzionale senza oneri a carico delle casse comunali. Un investimento di 575mila euro proposto con un suo progetto dalla società “Palasport Spoleto S.S.D.”; progetto che è stato accolto con alcune migliorie a vantaggio della collettività indicate dall’Amministrazione comunale e che andrà a gara d’appalto. Si tratta di un risultato che definire “storico” non è esagerato dal momento che da 15 anni la struttura attendeva di essere riqualificata ovviando agli errori progettuali evidenziatisi da subito.

Il PD di Spoleto plaude all’impegno profuso dai propri rappresentanti in seno alla Giunta, all’ufficio sport, ma anche agli altri uffici comunali che hanno comunque avuto un ruolo nell’importante soluzione di un problema molto particolare.

Da cattedrale nel deserto a impianto sportivo polifunzionale, dotato di impiantistica all’avanguardia, con 4 campi da paddle, una palestra boxe, una palestra fitness, spazi accoglienza e ristoro, spogliatoi e servizi annessi.

Il risultato è tanto più interessante dal momento che la struttura sarà fruibile alle scuole di ogni ordine e grado e, in caso di necessità, utilizzata dalla protezione civile.

Eppure in Consiglio comunale invece di accogliere in maniera unanime questo progetto, c’è stato chi ha cominciato a guardare il dito e non la luna e pur di non applaudire a un risultato dell’attuale maggioranza, non ha partecipato al voto. In barba alla collaborazione e al bene della città. Parole di cui l’opposizione ama riempirsi la bocca per poi smentirsi nei fatti che sono poi quelli che contano sempre. E i fatti questa amministrazione li sta dimostrando, con fatica perché 8 anni di centro destra hanno lasciato il loro segno negativo. Il lavoro del Sindaco e degli assessori tutti sta cominciando a dare i propri frutti. Si coglie l’occasione per ringraziare i partiti e i gruppi della coalizione che sul Palatenda hanno mostrato grande coesione a quella che è stata una proposta nella quale i rappresentati del Pd hanno creduto e portato avanti con impegno e tenacia.