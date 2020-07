“Paganini in swing”, l’orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

Giovedì 23 luglio alle ore 21. La prenotazione è obbligatoria

Dal genio di Paganini alla fantasia di Roberto Molinelli: è questo “Paganini in swing” originale e divertente concerto dedicato ai Capricci del compositore genovese in programma giovedì 23 luglio alle ore 21.00 al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti.

Protagonista della serata sarà l’orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese (ISA) diretta dal Maestro

Roberto Molinelli e composta da Gianluca Persichetti (chitarra), Stefano Rossini (batteria), Stefano Cantarano (basso elettrico) e il Trio Nosso Brasil.

Violino solista il Maestro Ettore Pellegrino, concertista dalla carriera internazionale, che dialogherà con gli altri interpreti offrendo dei Capricci una doppia versione classica e “swingata” nella quale sarà dato ampio e libero spazio all’improvvisazione legata ai ritmi latinoamericani ad opera del Trio Nosso Brasil, formazione jazz specializzata nella musica brasiliana e sudamericana.

Il programma prevede in apertura e chiusura due Suites per violino, jazz trio e orchestra, ciascuna delle quali composta da diversi Capricci. Completa il programma, nella parte centrale, Swingin’ 24 per jazz trio e orchestra che rielabora il Capriccio n. 24.

Per partecipare al concerto è obbligatorio prenotare il posto scrivendo a info@iat.spoleto.pg.it.