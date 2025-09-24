“Paese delle Fiabe”, successo annunciato a Castel Ritaldi

La magia è rimasta nell’aria a Castel Ritaldi, che per quattro giorni si è trasformata nel “Paese delle Fiabe”, accendendo il borgo con la sua 26ª edizione. Un vero e proprio successo, con una straordinaria affluenza di bambini, ragazzi e famiglie che hanno animato le vie del paese. La manifestazione si conferma un punto di riferimento in Umbria e non solo, celebrando la cultura, la musica e l’incanto delle storie senza tempo.

“Siamo estremamente orgogliosi del successo ottenuto da questa 26ª edizione,” ha dichiarato Elisa Sabbatini, Sindaco del Comune di Castel Ritaldi. “Il nostro borgo, ancora una volta, si è trasformato in un luogo da sogno dove l’immaginazione e la creatività hanno regnato sovrane. È stato meraviglioso vedere bambini, giovani e intere famiglie divertirsi insieme, riscoprendo il piacere della condivisione e della scoperta. Il Paese delle Fiabe è la dimostrazione che la cultura, in tutte le sue forme, può unire le persone e creare una comunità più forte e coesa. Castel Ritaldi continuerà a essere un punto di riferimento per la cultura e la fantasia.”

Le ha fatto eco l’Assessore alla Cultura, Veronica Benedetti: “Questa manifestazione ha radici solide e profonde, che si sono sviluppate in questi 26 anni, diventando un punto di riferimento in Umbria e a livello nazionale. La grande partecipazione di quest’anno ci conferma che il nostro sforzo nel promuovere la lettura, la scrittura e la creatività è più che mai necessario. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: l’Associazione Culturale Paese delle Fiabe, Ars Spoletium per l’organizzazione impeccabile, le associazioni del territorio, i nostri concittadini che hanno collaborato con passione e le migliaia di persone che hanno partecipato, rendendo tutto ciò possibile.”

Uno dei momenti clou è stato il 26° Concorso Letterario “Mario Tabarrini”, che si attesta tra i più importanti in Italia nel suo genere. La premiazione ha visto la partecipazione speciale di Sebastiano Guazzeroni, l’Alfiere al Merito della Repubblica Italiana più giovane d’Italia. “Le storie che ci arrivano da tutta Italia sono uno specchio della creatività e della sensibilità dei giovani”, ha affermato Silvia Menichini, Presidente dell’Associazione Paese delle Fiabe. È fondamentale sostenere e premiare l’arte del racconto, perché attraverso le fiabe si trasmettono valori, si alimenta la speranza e si costruisce un futuro migliore. Un ringraziamento speciale va alla Commissione giudicatrice ente della nostra associazione che lavora sempre con grande dedizione e all’Amministrazione del Comune di Castel Ritaldi”.

Un programma ricco e inclusivo

Dal 18 al 21 settembre, il programma ha offerto un mix avvincente di attività per tutte le età. Il weekend ha preso il via con l’apertura teatrale basata sulla fiaba vincitrice del 25° Concorso Letterario. Il borgo si è animato con l’attesissimo concerto di Eugenio Bennato, “Musica del mondo”, un’immersione in un universo sonoro dove musica popolare napoletana e tradizioni folk si sono fuse in un’esperienza unica. Il cantautore ha anche tenuto un incontro pomeridiano con il pubblico per parlare del suo libro “Ninco Nanco deve morire” e riflettere sul dialogo tra i popoli d’Europa.

Non sono mancate le attività all’aria aperta, come l’escursione “Ma che bel castello… a colori è ancor più bello!” e il suggestivo volo in mongolfiera che ha incantato grandi e piccini. Le strade di Castel Ritaldi hanno ospitato anche il “Viale degli Sport” e ben 15 laboratori creativi, che hanno coinvolto attivamente bambini e famiglie. Tanti gli incontri con gli autori grazie a “La panchina dei libri” e “Dieci Minuti per… Autore”.

L’evento si è concluso sulle note del concerto “Note ed Emozioni in un Click” della Banda Musicale di Castel Ritaldi, regalando al pubblico un’ultima, indimenticabile emozione.

Il Paese delle Fiabe è stato organizzato dal Comune di Castel Ritaldi in collaborazione con l’Associazione Culturale Paese delle Fiabe e Ars Spoletium, con il contributo del Gal Valle Umbra e Sibillini – AS 2.1 nell’ambito del CSR per l’Umbria 2023-2027 – Intervento SRG 06.