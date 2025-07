Venerdì 18 luglio alle ore 21.00 al Chiostro di San Nicolò di Spoleto.Una serata speciale di musica, emozione e amicizia.Venerdì 18 luglio 2025 alle ore 21.00 , lo splendido Chiostro di San Nicolò di Spoleto ospiterà “Over the Rainbow – Gli Amici di Cristian in Concerto”, un evento unico che vedrà salire sullo stesso palco maestri musicisti e artisti professionisti, uniti dal desiderio di festeggiare/celebrare il 50° compleanno di Cristian attraverso il linguaggio più universale: la musica.Il concerto nasce come momento di condivisione, arte e affetto, un vero e proprio abbraccio collettivo per Cristian, tra note, armonie e performance d’eccezione. Sarà un’occasione per il pubblico di vivere una serata intensa e suggestiva in uno dei luoghi più evocativi della città di Spoleto.L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti.L’evento si realizza con la preziosa collaborazione del Comune di Spoleto e con il contributo della Fondazione Carispo, Fondazione Monini e con il sostegno di GSI Italia, della Proloco di Spoleto “A. Busetti”e delle Associazioni “Il giardino di Matisse” – “ Filo Rosso” – APS “ In Punta di Note” – “Bisse”Una serata da non perdere, dove la musica è l’elemento di incontro e di unione tra il “qui” e l’ “Over the Rainbow”