OUT, Spoleto riparte dallo Sport

In programma una serie di iniziative sportive all’aperto, organizzate in collaborazione con associazioni del territorio

Spoleto riparte, dopo l’emergenza Covid 19, all’insegna dello sport svolto all’aperto ed in totale sicurezza.

L’importante iniziativa sportiva, denominata OUT, è stata ideata dal centro Unique – Fitness e Salute, con il supporto di associazioni locali per la realizzazione di attività legate al fitness e allo star bene da svolgersi all’aperto e nel rispetto delle normative vigenti, per promuovere uno stile di vita sano ed equilibrato, favorendo la ripresa dello sport e valorizzando il territorio.

Il tutto si svolgerà a ritmo di musica, ogni partecipante sarà dotato di cuffie wireless che, pur mantenendo il distanziamento sociale, permetteranno di vivere un’esperienza coinvolgente e ricca di divertimento.



Particolare attenzione sarà posta al sociale e alla beneficienza, con incontri indirizzati alle fasce svantaggiate della cittadinanza, come le persone affette da disabilità e con dei prezzi calmierati per permettere la maggior partecipazione possibile.

Tra le associazioni coinvolte ricordiamo: Social Sport Spoleto, Il Sorriso di Teo, Performat Salute Umbria, La Spoleto Norcia In MTB e Peter Pan Spoleto.

Il calendario delle attività sarà reso noto a breve.