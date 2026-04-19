Otto comuni, due percorsi e un solo spirito: la sfida personale della Tre Passi Umbri

C’è un angolo d’Italia dove la bicicletta non è solo sport, ma esperienza, memoria e libertà. È qui che nasce la Cicloturistica “Tre Passi Umbri” 2026, un evento destinato a conquistare gli amanti del ciclismo e della natura, dedicato alla memoria di Michele Scarponi. Dal 1° maggio al 30 settembre, i percorsi attraverseranno otto comuni umbri, trasformando ogni pedalata in un viaggio autentico tra montagne, borghi e storia.

L’iniziativa coinvolge i territori di Spoleto, Campello sul Clitunno, Foligno, Sellano, Cerreto di Spoleto, Poggiodomo, Sant’Anatolia di Narco e Vallo di Nera, offrendo due percorsi mozzafiato da 95 e 125 chilometri. A organizzare l’evento è l’ASD TPU-Cicli Scocchetti, con sede a Spoleto in via G. Marconi 57, sotto la guida del responsabile e ideatore Massimo Maiocchi.

Dalle radici della storica granfondo del 1993 nasce oggi una visione completamente nuova del cicloturismo: niente cronometri, niente competizione serrata. Qui conta solo il legame tra uomo, bicicletta e montagna. La “Tre Passi Umbri” è infatti un brevetto permanente: si pedala quando si vuole, senza pressioni, scegliendo il proprio ritmo e lasciandosi avvolgere dalla bellezza dell’Appennino umbro.

Il funzionamento è semplice e accessibile a tutti. Bastano tre passaggi: iscriversi (online a 16€ oppure presso Cicli Scocchetti a 11€), ricevere l’“Agenda di Viaggio” con il numero personale – un vero e proprio passaporto del ciclista – e partire. Durante il percorso, sarà sufficiente scattare foto nei punti di controllo per certificare il proprio viaggio.

Il tracciato lungo parte da Spoleto e conduce i partecipanti attraverso il suggestivo Passo Spina, Verchiano, il Valico del Soglio, il borgo di Postignano, fino a Cerreto di Spoleto e Poggiodomo. Da qui si affrontano il Passo Gavelli/Capistrello e Forca di Cerro, prima di tornare al punto di partenza dopo 125 km di pura emozione. Il percorso corto, invece, si ferma a 95 km, mantenendo intatta la magia dei luoghi ma con un’impronta più accessibile.

Non importa che bici si scelga: strada, gravel o e-bike. Ciò che conta è vivere un’esperienza immersiva, lontana dallo stress delle competizioni tradizionali. La Tre Passi Umbri è un invito a riscoprire il territorio con lentezza, valorizzando ogni salita, ogni discesa, ogni scorcio.

Per chi ama il ciclismo e cerca qualcosa di più di una semplice gara, questo evento rappresenta una vera rivoluzione. Un viaggio personale, un omaggio a un grande campione e un’occasione unica per pedalare nel cuore verde d’Italia.

Per tutte le informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito ufficiale: www.trepassiumbri.it⁠�.