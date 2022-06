Ottimi risultati per l’Azienda Farmacie Comunali di Spoleto

Assemblea di approvazione del bilancio AFC srl esercizio fiscale 2021



In data 15/06, presso la Sala della Giunta, si è tenuta l’assemblea dei Soci dell’Azienda Farmacie Comunali, per procedere all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio fiscale 2021.



Il bilancio ha riportato un fatturato al 31/12/2021 di 4.054.273,57 Euro contro i 3.867.134,90 dell’esercizio fiscale 2020, con un utile di 127.634,32 Euro al netto delle imposte e del canone 2021 di 200.000 Euro corrisposto al Comune di Spoleto.



Alla luce dell’ottimo risultato ottenuto, per l’anno 2022 verrà corrisposto un canone totale di 270.000 Euro che il Comune di Spoleto potrà reinvestire sul territorio.



Un adeguato focus nel conseguimento dei risultati reddituali e una gestione indirizzata verso la soddisfazione del cliente, sono state le carte vincenti che hanno consentito all’Azienda di superare la storica soglia dei quattro milioni di euro di fatturato. Tutto ciò senza mai dimenticare lo scopo sociale e la mission che caratterizza le Farmacie Comunali.

Anche nel 2021, la pandemia da SARS-CoV-2 ha reso evidente la necessità di una stretta collaborazione e integrazione tra i professionisti della salute, al fine di garantire una risposta efficace a tutti i cittadini e l’Azienda, grazie ai suoi professionisti, ha giocato un ruolo essenziale soprattutto nelle reti per la prevenzione e tutela della salute della nostra comunità, contribuendo ad espletare alcuni servizi indispensabili come la somministrazione dei vaccini e dei tamponi antigenici.

L’ottimo risultato ottenuto spinge l’Azienda a porre in essere per il futuro obbiettivi sempre più ambiziosi, a partire dal rafforzamento delle attuali collaborazioni con l’Amministrazione Comunale e le associazioni locali, al fine di aumentare ulteriormente la gamma di servizi offerti, agevolare alcune fasce di cittadini più svantaggiate e aumentare la presenza in quelle frazioni più distanti dal complesso urbano.



Tra le varie proposte si punterà anche ad una maggiore razionalizzazione dei costi tramite l’integrazione di tecnologie digitali di gestione del magazzino e l’impiego di sistemi integrati per un monitoraggio costante della soddisfazione del cliente, consentendo all’Azienda di consolidare ulteriormente il suo ruolo al servizio del territorio.



In conclusione, il risultato evidenziato nel presente bilancio, va imputato principalmente a tutto il personale impiegato nelle Farmacie, perché rappresenta il vero patrimonio dell’Azienda, ed è grazie alla loro professionalità e al loro impegno quotidiano che l’Azienda può puntare ad obbiettivi sempre più ambiziosi.



Si informano i cittadini che la Farmacia Comunale 1 di Viale Martiri della Resistenza, fino al 31 agosto, nelle giornate del sabato, resterà aperta dalle ore 9 alle ore 13 per consentire un agevole smaltimento delle ferie a tutto il personale.



Il bilancio integrale è consultabile sul sito www.afcspoleto.it nella sezione dedicata ad “Amministrazione Trasparente” sotto la voce “Bilanci” – “Esercizio Fiscale 2021”.