Ottimi risultati dell’istituto Alberghiero al Festival dell’Economia di Trento

La Dirigente Galassi : “Congratulazioni per il talento e le doti di cui avete dato ulteriore prova”

di Emanuela Valentini Albanelli.

Grossa soddisfazione, al “G.de Carolis”, nell’apprendere i risultati ottenuti dai nostri quattro studenti che hanno affrontato, il 27 aprile, la gara di economia, proposta alle scuole superiori d’Italia, nell’ambito del prestigioso Festival dell’Economia di Trento.

Ad appena tre giorni dallo svolgimento della gara, il professor Fabio Mamone, referente del concorso, ha ricevuto il responso che ha visto Giulia Boschi, Gabriele Caccia, Eleonora Massari, Simone Nuccioni confrontarsi su temi di economia con altri 644 studenti di 115 scuole d’Italia di ogni indirizzo e ottenere risultati prestigiosi.

All’indomani della gara, la Dirigente Scolastica, Roberta Galassi, prima della pubblicazione dei risultati, aveva espresso ai ragazzi e alle ragazze

“il mio ringraziamento per l’impegno, lo studio, l’attenzione con cui Vi siete preparati al concorso e le mie congratulazioni per il talento e le doti di cui avete dato ulteriore prova, oltre le numerose che avete testimoniato nel Vostro percorso di studio”

Oggi alla luce dei risultati l’encomio è rafforzato dal punteggio, infatti, come sottolinea il professor Mamone: “Un particolare plauso va riservato sicuramente allo studente Gabriele Caccia della classe 4^ D ENO per aver ottenuto un risultato a dir poco lusinghiero: a soli 5 punti dal punteggio (49 punti) che gli avrebbe consentito di far parte del gruppo di 48 studenti, di cui verrà valutato il saggio breve finale, tra i quali la Commissione sceglierà poi i 20 vincitori, che verranno segnalati nell’Albo Nazionale delle Eccellenze tenuto dal MIUR, per partecipare poi alla kermesse finale al Festival di Trento nel prossimo giugno.

Mai ci eravamo avvicinati tanto a questo obiettivo.

Complessivamente, un risultato di cui la Nostra Scuola può andare fiera.

Fra l’altro, la prova, particolarmente insidiosa con una 1^ parte a risposta multipla assai selettiva, mobilita nello studente pressoché tutte le competenze acquisite nel Nostro Curriculum di Studi.

In particolare di grande rilievo le competenze richieste in alcune domande come il Comprendere ed utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi e l’Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi.

Insomma un vero e proprio… battesimo del fuoco!”

Lo stesso Gabriele Caccia, con un pizzico di rammarico per aver sfiorato la finale, si dice soddisfatto per il risultato conseguito che lo premia e premia tutta la squadra per le intense giornate passate a studiare il materiale fornito dagli economisti che organizzano il concorso……appuntamento al 2022!!