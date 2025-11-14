Ottimi risultati del Karate Calzola al Campionato nazionale assoluto U.I.K.

Si è svolto l’8 e il 9 novembre a Velletri il Campionato nazionale assoluto U.I.K., che ha visto gli atleti del Karate Calzola conquistare due ori con Marco Dicuonzo (kumite 9/10 anni) e Carlo Filippi (kumite 14/17 anni).
Ottimi anche gli altri risultati ottenuti nel kumite femminile, con l’argento di Gaia Carraro e Giulia Triola e nel kumite maschile, dove Riccardo Miceli e Francesco Barcaroli hanno conquistato l’argento.
Altro argento nel kata per Valentina Armadoro, Elis Santi e Stefano Filippucci, con il bronzo ottenuto da Sofia Musco, Celeste Marini e Vicky Santi. Ancora bronzo, ma questa volta nel kumite, per Lavinia La Mantia, Caterina Menichelli, Lorenzo Ascani, Gabriele Filippucci, Riccardo Lenzi e Matteo Virlam.
I maestri Lorenzo e Andrea Calzola hanno espresso soddisfazione per l’impegno di tutti gli atleti:”Il movimento continua a crescere, così come l’interesse di giovani provenienti da altre città: questo per noi non può che essere motivo di grande soddisfazione. I risultati sono anche frutto della collaborazione con l’amministrazione comunale, che alla nostra disciplina e alle attività sportive in generale sta dedicando attenzione, dimostrando costantemente vicinanza, attraverso l’operato del Consigliere regionale Stefano Lisci e dell’assessore Federico Cesaretti, alle società e agli atleti”.
Il Karate Calzola ha annunciato inoltre l’Open day in programma il prossimo 23 novembre al Centro Podium (Palatenda) di via Pasquale Laureti.
“Questi risultati confermano la qualità del lavoro svolto dalle società sportive del territorio e l’impegno costante degli atleti
– ha dichiarato l’assessore allo Sport Federico Cesaretti
– Il Comune continuerà a sostenere percorsi che valorizzano formazione, disciplina e partecipazione, elementi centrali per la crescita sportiva e personale.
”
Lascia un commento