Ottimi risultati del Karate Calzola al Campionato nazionale assoluto U.I.K.

Si è svolto l’8 e il 9 novembre a Velletri il Campionato nazionale assoluto U.I.K., che ha visto gli atleti del Karate Calzola conquistare due ori con Marco Dicuonzo (kumite 9/10 anni) e Carlo Filippi (kumite 14/17 anni).





Ottimi anche gli altri risultati ottenuti nel kumite femminile, con l’argento di Gaia Carraro e Giulia Triola e nel kumite maschile, dove Riccardo Miceli e Francesco Barcaroli hanno conquistato l’argento.



Altro argento nel kata per Valentina Armadoro, Elis Santi e Stefano Filippucci, con il bronzo ottenuto da Sofia Musco, Celeste Marini e Vicky Santi. Ancora bronzo, ma questa volta nel kumite, per Lavinia La Mantia, Caterina Menichelli, Lorenzo Ascani, Gabriele Filippucci, Riccardo Lenzi e Matteo Virlam.

I maestri Lorenzo e Andrea Calzola hanno espresso soddisfazione per l’impegno di tutti gli atleti:”Il movimento continua a crescere, così come l’interesse di giovani provenienti da altre città: questo per noi non può che essere motivo di grande soddisfazione. I risultati sono anche frutto della collaborazione con l’amministrazione comunale, che alla nostra disciplina e alle attività sportive in generale sta dedicando attenzione, dimostrando costantemente vicinanza, attraverso l’operato del Consigliere regionale Stefano Lisci e dell’assessore Federico Cesaretti, alle società e agli atleti”.

Il Karate Calzola ha annunciato inoltre l’Open day in programma il prossimo 23 novembre al Centro Podium (Palatenda) di via Pasquale Laureti.