Ottime prestazioni dei portacolori del MTB Club Spoleto alla Gran Fondo delle Sorgenti

Nella giornata della Festa della Mamma, grande al risultato della “Wow Mom” Ursula Arcangeli

E’ andata in scena ieri, nei dintorni di Nocera Umbra, la tradizionale Gran Fondo delle Sorgenti, manifestazione MTB, organizzata come consuetudine dai Bikers Nocera Umbra e valida come terza prova della Umbria Marathon.

Dopo molte edizioni contraddistinte dal maltempo e dal fango, finalmente una giornata di sole ha premiato i ciclisti, che si sono potuti disimpegnare su un terreno tecnico e importante anche dal punto di vista altimetrico.

Buone, come sempre, le prestazioni dei portacolori del MTB Club Spoleto.

Nella giornata della Festa della Mamma, priorità al risultato della “Wow Mom” Ursula Arcangeli, 1° nella sua categoria e con un prestigioso terzo posto assoluto da mettere in bacheca.

Più che positivo anche il rientro alle gare di Alessandro Desantis, 9° assoluto (4° nella categoria élite). Bene anche Mattarocci, 9° nella categoria ELMT, e Patrizi 12° nella M2. Soddisfazioni anche nella M3, con all’arrivo Dominici e Crisini, rispettivamente 25° e 31°.

5° posto nel percorso classic per Patito nella M2.

Tra due settimane di nuovo in gara a Montecastrilli per il GF Antica Carsulae.