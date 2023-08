Ostetricia e Ginecologia, la città protesta

Venerdì 25 agosto, ore 11

In questi giorni la Regione e la USL Umbria 2 vogliono mettere la nostra città di fronte al fatto compiuto dello smantellamento del reparto complesso di Ostetricia e Ginecologia.

Sono già in atto azioni all’interno del San Matteo degli Infermi che si muovono in tale direzione.

Allo scopo di impedire che ciò avvenga si sono incontrati il Sindaco ed i rappresentanti dei comitati, delle associazioni e dei sindacati che hanno concordato di presentarsi tutti insieme venerdì 25 agosto alle ore 11 presso l’ingresso dello stesso reparto di Ostetricia e Ginecologia dove era presente il nostro punto nascita.

Un’azione corale, in tutte le sue espressioni associative ed istituzionali, volta a rappresentare concretamente la contrarietà di tutta la città alla messa in atto dell’ennesimo provvedimento che colpisce pesantemente la salute dei cittadini del nostro territorio. Salute che è presupposto della vita, del benessere e dello sviluppo di una comunità.

L’iniziativa della Giunta Regionale della Presidente Tesei, sebbene non abbia ricevuto nemmeno il parere del Ministero della Salute, va avanti con atti utili a concretizzare il totale depotenziamento dell’ospedale di Spoleto.

Per questo unitariamente il Sindaco con la sua Giunta, i comitati, le associazioni, i sindacati e le organizzazioni politiche coinvolte, indicono fin da ora una manifestazione di protesta per sabato 23 settembre, con un corteo che partirà da Piazza Garibaldi fino ad arrivare all’Ospedale San Matteo degli Infermi.

Tutta la cittadinanza dovrà ritrovarsi unita per richiedere la riattivazione dei reparti e servizi ospedalieri precedenti alla “Covidizzazione” del nosocomio a cominciare dal punto nascita.

Si fa appello quindi alla popolazione tutta affinché in questo mese si mobiliti e partecipi alle iniziative che promuoveremo per scongiurare questo attacco al diritto alla sanità pubblica e alla salute.

Infine diffidiamo fin da subito l’USL Umbria 2 a procedere allo smantellamento ed al trasferimento di attrezzature del reparto di Ostetricia e Ginecologia e del punto nascita.



Il SINDACO ANDREA SISTI E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

CYTY FORUM SPOLETO

COMITATO DI STRADA PER LA SALUTE PUBBLICA

CASA ROSSA

UNIONE SINDACALE DI BASE

UILPENSIONATI SPOLETO-VALNERINA

SPI GGIL

ANPI

ADOC