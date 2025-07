Ospiti internazionali per il Lions Club Spoleto

Sabato 26 luglio il Lions club Spoleto ha accolto i ragazzi del “Campo Amicizia Enrico Cesarotti”, accompagnati dalla responsabile distrettuale Sandra Becostrino, dal direttore del campo Marco Grosso ed altri lions del distretto 108L. I giovani provengono da paesi sia europei che extra europei: Polonia, Ungheria, America, Germania, Turchia, Brasile, Finlandia, Canada, India ,Messico e Austria .

I campers sono in Italia già da due settimane per partecipare al service “youth camps & exchange” del distretto 108L, e sempre accompagnati ed ospitati da soci Lions hanno visitato la Sardegna, Roma e le sue bellezze e poi sono arrivati in Umbria, dove, avendo base ad Amelia, con uscite giornaliere hanno visitato anche Perugia, Amelia, le Cascate delle Marmore e la nostra città.

Obbiettivo di questa attività è quello di permettere ai giovani di tutto il mondo di conoscersi e promuovere la comprensione e l’amicizia tra i popoli, incoraggiandoli e stimolandoli a sviluppare uno spirito di tolleranza e di rispetto conoscendo le diverse culture.

La giornata a Spoleto è trascorsa tra le vie ed i monumenti della città dove i ragazzi hanno ammirato i luoghi e portato i loro sorrisi, la loro spontaneità ed anche curiosità per una città cosi diversa e piena di storia rispetto alle loro città d’origine.

E’ stato un bel momento di lionismo, accolti dal past presidente del club cittadino Massimo Sabatini, dal secondo vice presidente Benedetta Mancini e da un folto numero di soci.

Contemporaneamente, in questi stessi giorni, anche due studentesse spoletine stanno partecipando a questa esperienza. Infatti il club ha proposto un concorso scolastico agli studenti del quarto anno dell’istituto di istruzione superiore “Sansi Leonardi Volta” e cosi Rebecca sta trascorrendo la sua esperienza tra Praga e Vienna, mentre Elisa è in Finlandia.

Sono ormai anni che grazie all’apertura ed alla collaborazione dell’istituto scolastico, tramite la prof.ssa Lidia Antonini è possibile per il club coinvolgere giovani spoletini ad affrontare questa significativa esperienza.