Ospedali di Orvieto e Spoleto impegnati nella vaccinazione pediatrica dei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni

La nota della Usl Umbria 2

Alle numerose postazioni dei Centri di Salute territoriali dell’Azienda Usl Umbria 2 nei sei distretti di Terni, Foligno, Narni-Amelia, Spoleto, Orvieto e Valnerina si affiancano, per le attività vaccinali anti Covid-19 partite in Umbria lo scorso 16 dicembre e rivolte ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, le strutture ospedaliere.

Al presidio ospedaliero “Santa Maria della Stella” di Orvieto a tutti i bambini che aderiscono alla campagna vaccinale viene regalato un libro donato dai clienti della libreria Giunti e messi a disposizione del reparto di Pediatria diretto dalla dott.ssa Elena Neri. Somministrata la dose vaccinale, ai bambini viene consegnato un attestato di coraggio per ricordare l’importante giornata.

Analoga iniziativa all’ospedale “San Matteo degli Infermi” di Spoleto con i bambini vaccinati che ricevono gadget e vengono accolti in un’atmosfera festosa dai team vaccinali pediatrici.

Le prenotazioni aperte per la vaccinazione pediatrica on oline nel portale regionale.

Si può prenotare l’appuntamento tramite

La Regione Umbria informa che sono in fase di programmazione le agende per le vaccinazioni dei soggetti over 12 per tutto il mese di gennaio 2022 che saranno abilitate a breve.

Questa la nota integrale della Usl Umbria 2