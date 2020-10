Ospedale, Tesei: “Garante che a fine emergenza tutti i servizi saranno ripristinati e rafforzati”

Le parole della presidente della Regione Umbria

(DMN) Perugia – ha avuto luogo, questa mattina, alle 12, la conferenza stampa alla quale hanno preso parte laPresidente della Giunta regionale Danatella Tesei, l’assessore regionale alla sanità, Luca Coletto, il direttore regionale alla sanità, Claudio Dario, il commissario straordinario dell’Azienda Usl Umbria 2 e il direttore sanitario dell’Azienda Usl Umbria 2 Camillo Giammartino per fare il punto sull’andamento della situazione epidemiologica in Umbria, legata al COVID-19. Il primo argomento trattato é stato l’ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto, scelto dalla Regione come ospedale Covid, con il blocco, temporaneo e fino al 31 gennaio, di parte dei servizi del nosocomio.

“Oggi incontrerò il sindaco de Augistinis- ha detto Tesei – sono convinta che Spoleto saprà aiutarci nella lotta al Covid. Il piano sanitario é già sul mio tavolo. Agiamo in grande emergenza, la curva dei contagi è esponenziale. Mi farò garante che a fine emergenza tutti i servizi saranno ripristinati e rafforzati. I cittadini di Spoleto non devono temere nulla. Tutto tornerà alla normalità. Il pronto soccorso sarà attivo per codici verdi , bianchi e gialli. Tutti i servizi sospesi, nel frattempo, saranno assicurati dall’ospedale di Foligno. La mia disponibilità verso Spoleto é totale ma questo é il momento di stare uniti. Sono convinta che la situazione di protesta creata si tranquillizzerá perché nessuno vuole penalizzare Spoleto. É un momento di grande emergenza nazionale. La comunità spoletina é parte integrante della sanità regionale”.