Ospedale, tempo scaduto!

TEMPO SCADUTO! LA SALUTE DEI CITTADINI DI SPOLETO E VALNERINA OSTAGGIO DEL GOVERNO REGIONALE DELLE DESTRE, LEGA FRATELLI D’ITALIA, DELLA TESEI.

Il Documento di Economia e Finanza Regionale approvato nel dicembre 2021 impegnava la Giunta Tesei alla riapertura del punto nascite e pediatria entro 6 mesi e all’assunzione di tutto il personale necessario a far funzionare i reparti e il Pronto soccorso dell’ospedale San Matteo di Spoleto.

TEMPO SCADUTO ANCHE PER TUTTI COLORO CHE SI LAMENTANO E SCRIVONO RIVOGLIAMO L’OSPEDALE MA RESTANO IN ATTESA DEGLI EVENTI DAVANTI AL CELLULARE.

Se non si scende in piazza si è di fatto complici.

Noi in 2 anni e mezzo abbiamo già 11 volte protestato in strada e nelle piazze e continueremo a farlo, ma da soli o con pochi altri, non ce la possiamo fare.

SIAMO IN PRIMA LINEA E LI’ RESTIAMO, PER LA DIFESA DELLA SANITÀ PUBBLICA,

che nel nostro territorio significa:

Ospedale San Matteo nella Rete ospedaliera di Emergenza Urgenza.

Un No netto alle convenzioni con i privati.

La Realizzazione di una vera sanità di territorio.

Associazione culturale CASA ROSSA