Ospedale, Spoleto City Forum scrive alla presidente Tesei per chiedere il rispetto degli impegni assunti con la propria delegazione

Il testo della lettera formale

Le Associazioni aderenti allo Spoleto City Forum, pur rimanendo sdegnate del provvedimento di spoliazione improvvisa dei servizi sanitari dell’Ospedale cittadino, vogliono aprire una finestra di fiducia verso la presidente della Regione Tesei, per ciò che riguarda il dopo Covid. Per tale ragione hanno inoltrato alla stessa una lettera formale, chiedendo il rispetto degli impegni assunti con la delegazione del City Forum nel corso della recente manifestazione a Perugia. Di seguito il testo della nota inviata.

Gentilissima Presidente Tesei,

PREMESSO

Che le Associazioni a noi aderenti restano ferme nel netto dissenso per le decisioni adottate dalla Regione, atte a trasformare il nostro Ospedale esclusivamente Covid, con la spoliazione di tutti i servizi basilari;

CONSIDERATO

Che da parte della Regione stessa, come ufficialmente confermato, non vi è alcuna intenzione di ritornare sulla decisione presa, ipotesi questa che torniamo comunque a caldeggiare

PRESO ATTO

Degli impegni da Lei assunti con la nostra Delegazione nell’incontro ufficiale di martedì 27 u.s., ovvero:

1) Immediatamente dopo la fine dell’emergenza pandemica, TUTTI i servizi sanitari soppressi per l’intervento di cui sopra, compreso il Punto Nascite, saranno integralmente ripristinati al San Matteo, senza alcun vincolo legato a parametri di sorta o attese dei dettami propri del futuro Piano Sanitario Regionale;

2) In contemporanea all’attuazione delle suddette azioni di ripristino, sarà promosso, a cura della Regione, un tavolo di concertazione per formalizzare una proposta concreta di razionalizzazione, fra gli ospedali di Foligno e Spoleto, per una equa suddivisione dei servizi sanitari fra i due Nosocomi, così come riportato nel documento unitario approvato dal Consiglio Comunale di Spoleto.

La invitiamo altresì ad individuare soluzioni idonee affinchè possa restare funzionante il pronto Soccorso del San Matteo, con tutte le prestazioni per lo stesso previste.

Per tutto quanto sopra, lo Spoleto City Forum:

CHIEDE

Che tali impegni siano adottati, con apposito atto di Giunta Regionale, nella prima riunione utile della stessa.

In attesa di Suo cortese riscontro, distintamente salutiamo

Spoleto City Forum