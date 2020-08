Ospedale, Spoleto City Forum pronto per l’incontro con il commissario De Fino

Si terrà il 4 agosto

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Lo Spoleto City Forum ha accolto con grande favore l’invito rivolto alle Associazioni aderenti da parte della Presidente della Commissione Comunale, Marina Morelli, per il prossimo quattro agosto, al fine di riprendere il discorso legato alle problematiche sanitarie del nostro territorio, il tutto alla presenza del Commissario Straordinario dell’ASL2, dr. Massimo De Fino.

In questa fase di post Covid, dove le straordinarietà rischiano di diventare ordinaria amministrazione, è quanto mai necessario fare il punto della situazione, soprattutto per il futuro del nostro Ospedale, dove i disagi per i cittadini sono all’ordine del giorno: servizi dirottati altrove, accessi vietati anche per assistenza a degenti, lunghe attese all’esterno del nosocomio in condizioni disagiate.

Chiederemo al Responsabile sanitario se, per esempio, tali limitazioni sussistono anche negli altri ospedali della Regione, o ci sono regolamentazioni diverse.

Come ribadiremo con forza la necessità di prendere in seria considerazione il documento, proposto prima del Covid, dal City Forum e dal TDM, e fatto proprio dall’intero Consiglio Comunale, per una equa razionalizzazione dei servizi sanitari fra l’Ospedale di Spoleto e quello di Foligno, fermo restando il mantenimento dell’emergenza urgenza.

Ci piacerebbe sapere, adesso e non a fatti avvenuti, quale strategia si sta mettendo in campo per la valorizzazione del nostro Nosocomio e dei servizi territoriali che ci interessano, anche alla luce delle ultime notizie che vedono la vicina città di Foligno in continuo fermento a difesa del futuro del proprio Ospedale.

Siamo convinti che l’emergenza Covid ha inevitabilmente limitato la nostra libertà di azione, ma non la fermezza di agire, per vedere soddisfatti sacrosanti diritti ed affermata la dignità che ci deve essere riconosciuta come comunità.

