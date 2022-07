Ospedale, Spoleto City Forum incontrerà l’assessore Coletto

Appuntamento fissato per il 27 luglio

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

L’Assessore alla Sanità Regionale, Dr. Luca Coletto, a seguito di nostra formale richiesta, incontrerà una delegazione dello Spoleto City Forum il prossimo 27 luglio.

Apprezziamo la disponibilità dell’Assessore e la valenza riconosciuta alla nostra realtà pluriassociativa, che da sempre è in prima linea per le problematiche della città, della sanità in generale e del San Matteo in particolare.

Esporremo al Dr. Coletto le nostre istanze, in particolare la necessità, non più rinviabile, di riattivare tutti i reparti e servizi del nostro Ospedale e del suo Punto Nascita.

Potremo altresì conoscere il credito che la Regione riserva al documento ufficiale, approvato a dicembre scorso dal Consiglio Comunale di Spoleto, relativo alla equilibrata razionalizzazione dei servizi sanitari fra Foligno, Spoleto e la Valnerina.

Poichè le istituzioni, a tutti i livelli, sono restate silenti, contiamo di poter ottenere dall’Assessore le informazioni utili per essere adeguatamente aggiornati sullo stato reale delle cose e sul futuro della nostra Sanità, per poter maturare ogni ulteriore orientamento.