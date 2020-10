Ospedale, Spoleto City Forum a colloquio con la presidente Tesei

Ecco gli impegni presi dalla Governatrice

Una delegazione dello Spoleto City Forum, supportata da molti spoletini presenti in piazza Italia, ha incontrato questa mattina la Presidente della Regione, Donatella Tesei, per protestare contro i recenti provvedimenti adottati e penalizzanti l’ospedale San Matteo. È stato in primis chiesto con forza il ridimensionamento dell’intervento anti Covid già in atto nel nostro Ospedale, nonché il mantenimento di tutti i servizi. Al diniego irremovibile della Presidente, è stata ribadita la necessità di evitare il depotenziamento del Pronto Soccorso. La signora Tesei a tal proposito ha garantito che affiancherà al Punto di Primo Soccorso, alcuni servizi collaterali, tali da gestire il codice giallo in forma di stabilizzazione, e raddoppierà il servizio del 118.

Dopo una lunga e accesa discussione, la Presidente si è resa disponibile a mettere ufficialmente per iscritto, attraverso un atto ufficiale di indirizzo di Giunta, e non soltanto a parole, i seguenti impegni:

1. Ripristinare tutti i servizi, compreso il Punto Nascite, alla fine dell’emergenza Covid;

2. Sedersi subito dopo, e prima della stesura del Piano Sanitario Regionale, intorno ad un tavolo, per mettere finalmente nero su bianco, quali saranno in futuro i servizi esclusivi che andranno all’Ospedale di Spoleto , e quali a quello di Foligno.

Ovviamente, mentre restiamo fortemente delusi per la prima rivendicazione non soddisfatta, restiamo fiduciosi sulla seconda, soprattutto perché ci sarà un pronunciamento con atti ufficiali e non solo verbale, soluzione non presente fino a stamattina. Resteremo comunque in permanente mobilitazione e soprattutto vigili che tutto ciò avvenga. Il City Forum ringrazia i cittadini di Spoleto e dintorni che, con la loro partecipazione fisica, hanno sostenuto una battaglia che deve essere comune e senza strumentali divisioni, sempre dannose per la città.

Spoleto City Forum