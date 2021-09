Ospedale, solo uniti si può vincere. Cintioli propone un impegno comune e condiviso da sottoscrivere fra tutti i candidati sindaco

La nota stampa

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

La difesa dell’ospedale e dei suoi servizi va portata avanti da tutta la città di Spoleto, insieme alle località vicine ed alla Valnerina, senza alcuna divisione, politica o di schieramento, che finirebbe solo per accentuarne la cronica debolezza. Dal candidato sindaco Giancarlo Cintioli arriva l’invito a superare, su un tema fondamentale come il diritto alla salute, le vecchie logiche. Ribadendo che i servizi fondamentali per la vita dei cittadini non possono essere oggetto di speculazione, o peggio ancora, diventare terreno di caccia ai voti con promesse irrealizzabili. “Propongo che tutti i candidati sindaco di Spoleto- afferma Cintioli- sottoscrivano prima delle elezioni, a nome delle liste che li sostengono, un impegno comune per l’ospedale, sulla base di un programma condiviso e realizzabile”.

L’obiettivo è soprattutto quello di dimostrare come la città possa essere unita nel difendere i suoi diritti fondamentali, e un ospedale efficiente è sicuramente fra questi, e non lasciare spazio a chi invece pensa cinicamente alle proteste per l’ospedale come ad una possibile fonte di voti. “Per l’ospedale dobbiamo impegnarci tutti, sia la maggioranza che governerà la città che la prossima opposizione, così come è evidente che ogni cittadino di Spoleto, al di là della propria opinione politica, è favorevole al mantenimento della struttura e dell’assistenza sanitaria perlomeno ai livelli pre Covid. E’ vero che a livello regionale e nazionale sono emerse, a parole ma soprattutto nei fatti, opinioni diverse soprattutto nei partiti ora al governo della Regione, ma confido che in tutti i candidati l’attaccamento alla propria città svolga un ruolo più incisivo rispetto agli ordini di partito”.