Ospedale “San Matteo” di Spoleto, riattivato il centro dialisi dopo l’intervento di manutenzione straordinaria all’impianto di osmosi e trattamento delle acque

A conferma dell’impegno congiunto di Regione Umbria – Direzione Regionale Salute e Welfare e Direzione Generale Azienda Usl Umbria 2, si porta a conoscenza che, in data odierna, è stata ripristinata all’Ospedale “San Matteo” di Spoleto la funzionalità dell’impianto di osmosi e trattamento delle acque e quindi vengono regolarmente garantite, a tutti i pazienti in cura, le prestazioni assistenziali del servizio dialisi.



Tale intervento di manutenzione straordinaria rientra nel programma di aggiornamento degli impianti di trattamento dialitico presenti nel territorio della Asl, programmato con la Regione Umbria e oggetto, in queste settimane, di una verifica istruttoria con i servizi tecnici e di ingegneria clinica finalizzata a garantire i massimi standard qualitativi e livelli di sicurezza a tutela della salute degli assistiti.



Il disagio per i pazienti è stato quindi contenuto al massimo dal punto di vista temporale – appena una decina di giorni – e senza alcuna interruzione delle cure avendo assicurato una provvisoria riorganizzazione delle sedute dialitiche presso l’ospedale di Foligno e presso l’Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni, cui va il ringraziamento della Direzione per la collaborazione prestata e l’allestimento, in tal senso, di servizi accessori, quali il trasporto sanitario, che hanno garantito la continuità assistenziale.

Comunicato stampa della Usl Umbria 2