Ospedale, “Pronti ad andare a manifestare in Regione”

Il comunicato stampa

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Il Terzo Polo Ospedaliero colpisce la Sanità Pubblica e il diritto alla salute.

Tornino in campo i cittadini, i lavoratori, i pensionati, per indirizzare, sostenere e controllare la vertenza Ospedale/Sanità pubblica cittadina con la Regione

FACCIAMO CHE BASTA E ANDIAMO A PERUGIA!

1 No Terzo Polo! che si sta concretizzando come, Foligno Ospedale DEA di Primo Livello – Spoleto Ospedale Geriatrico ambulatoriale. Fondere due ospedali, per ottenerne uno a Foligno non in grado di rispondere alla domanda di salute e uno ridotto a Ospedale di Comunità a Spoleto, mette in pericolo la vita dei cittadini.

2 Impediamo alla Regione di continuare procedere nel solco tracciato del Terzo Polo, con sottrazioni di strutture e figure professionali ospedaliere, attraverso atti pre adottati che non hanno alcuna forza di legge. L’ elenco dei fatti compiuti si allunga mese dopo mese: riduzione dei posti letto, trasferimento di personale a Foligno, smantellamento del Punto nascita, eliminazione della figura di capo sala dell’ ostetricia ginecologia.

3 Mettiamo in campo una concreta alternativa elaborata dal gruppo tecnico dei Comitati, per garantire a Spoleto un Ospedale con tutte le caratteristiche di un DEA di Primo livello, come la legge del 2016 ha previsto per la nostra città e il territorio Spoleto Valnerina.

Poiché il tempo ci è nemico, come la poca chiarezza, l’ indecisione e pure una soluzione dentro i binari tracciati all’ interno delle logiche aziendali in sanità, le stesse messe in essere dal governo regionale di Lega e Fratelli d’Italia, ci siamo stufati ed è tempo di tornare nelle strade.

Andiamo a Perugia, prendiamo il Palazzo del Governo regionale. Riprendiamoci il diritto alla cura, al soccorso, a nascere nella propria terra; diritti negati da chi della malattia fa merce, profitto e della Sanità azienda.

Facciamo appello a tutti i Comitati a troncare l’ attesa, a mettere il peso della Piazza nella trattativa, contro ogni forma di concertazione che subordini il diritto alla salute a qualsiasi logica che si muove in difesa di equilibri politici e interessi particolari e logiche aziendali.

Comitato di Strada per la salute pubblica

Coordinamento per la sanità pubblica dell’ Umbria

Associazione culturale Casa Rossa

Unione Sindacale di Base

Comitato disoccupati e precari