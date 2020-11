Ospedale, ora l’impegno della Tesei é ‘nero su bianco’

Sergio Grifoni: “Risultato fortemente positivo”

(DMN) Perugia -é stato messo nero su bianco, con la firma sull’indirizzo di Giunta della Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, l’impegno che la stessa Governatrice aveva preso nel corso dell’incontro con la delegazione di Spoleto City Forum, di ripristinare, ad emergenza finita, tutti i servizi temporaneamente sospesi nell’Ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto, per riconvertire lo stesso nosocomio in ospedale Covid.

“ Ho appena ricevuto la telefonata in cui mi é stato detto che é stata adottata questa delibera in virtù di quello che aveva chiesto la nostra delegazione – ha detto il portavoce dello Spoleto City Forum contattayo telefonicamente da Due Mondi News – ora siamo in attesa di poter avere il testo integrale, il fatto stesso che sia stata adottata é u fatto positivo.

Come delegazione del City Forum, quando siamo stati a parlare con la Presente – continua Grifoni – visto che non si riusciva ad ottenere nulla sul passato e nulla sul presente abbiamo cercato di ottenere il più possibile per quanto riguardava il futuro del San Matteo degli Infermi cioè, un impegno scritto di ripristinare tutti i servizi una volta terminata l’emergenza. Questo sembra essere avvenuto pochi minuti fa con la firma della presidente Tesei sulla delibera di Giunta ed ora attendiamo il testo.

Ciò significa che Donatella Tesei ha mantenuto il proprio impegno preso con il City Forum e questo é un risultato fortemente positivo. Vivremo questo periodo di emergenza, sopporteremo, ma poi riavremo il nostro ospedale come prima e probabilmente meglio di prima. Non sono solo ‘chiacchiere‘ – ha concluso il portavoce del City Forum – finalmente c’è qualcosa di più concreto messo nero su bianco”.

Nelle prossime ore dovrebbe essere diffuso il testo integrale della delibera firmata da Donatella Tesei.