Ospedale, oggi il presidio in piazza del Comune

Il comunicato stampa dell’Associazione Culturale Casa Rossa

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

IN PIAZZA OGGI CONTRO IL GOVERNO REGIONALE E I COMPROMESSI DEL GOVERNO COMUNALE.

Alcune decine di cittadini hanno risposto all’appello dei Comitati per l’ospedale e la sanità pubblica, presidiando la Piazza del Comune e i lavori del Consiglio comunale. La protesta non si ferma, è in ballo il diritto alla salute del territorio Spoleto Valnerina. La manifestazione di oggi esprime la volontà di tutta la città e ha un unico obiettivo, la riapertura di tutti i raparti del San Matteo chiusi nel 2020, il che significa No al Terzo Polo Ospedaliero dell’ Umbria che riduce l’ospedale di Spoleto a un centro ambulatoriale geriatrico chiamato ospedale di comunità.

I lavori del Consiglio non sono terminati, devono ancora decidere cosa fare. A tutti diciamo rispettate la gente del 23 dicembre che ha detto ciò che la popolazione di Spoleto vuole: Emergenza Maternità, questo chiede la città.

Torneremo stasera a tenervi il fiato sul collo e non vi perdoneremo se decidete cose che la città non condivide.

CASA ROSSA