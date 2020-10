Ospedale, “Occorre un’azione più incisiva e dimostrativa da parte dell’Amministrazione Comunale e delle intere forze istituzionali, per non piangere poi sul latte versato”

Il comunicato stampa di Spoleto City Forum

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Lo Spoleto City Forum intende ringraziare i cittadini, le forze politiche, istituzionali e religiose, le Associazioni e quanti, a vario titolo, hanno preso parte al sit-in per la difesa del nostro ospedale.

Una mobilitazione corale a dimostrazione di come gli spoletini abbiano a cuore le sorti del San Matteo, tesa a respingere ogni scelta penalizzante per il suo futuro.

Siamo convinti che tutto ciò non sarebbe accaduto se il processo di razionalizzazione dei servizi sanitari fra gli ospedali di Spoleto e Foligno, richiesto da dieci anni, fosse stato ufficialmente definito e se, da parte delle Istituzioni locali, ne fosse stato richiesto, con convinta determinazione, la sua immediata attuazione, da inserire poi nel Piano Sanitario.

L’attuale vicenda ci insegna come non è opportuno tergiversare su rivendicazioni vitali per la città, e ci ricorda come l’azione preventiva eviti spesso di essere messi di fronte al fatto compiuto.

Quindi sarebbe opportuno che, prima di ogni proposta di utilizzo particolare del San Matteo, la Regione presenti tale documento di razionalizzazione, per farci conoscere ufficialmente il vero utilizzo futuro del nostro Ospedale.

Per questo motivo abbiamo il sentore che, pur se propizio, il documento di protesta da parte del Consiglio Comunale, così come anticipato dal Sindaco di Spoleto, da solo non possa bastare.

Occorre a nostro avviso un’azione più incisiva e dimostrativa da parte dell’Amministrazione Comunale e delle intere forze istituzionali, per non piangere poi sul latte versato.

A noi interessa il risultato e non la prestazione.

Il City Forum vigilerà comunque affinchè la situazione non vada nella direzione da tutti rigettata, pronti ad ulteriori azioni di protesta qualora se ne ravvedesse la necessità.

Spoleto City Forum