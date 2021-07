Ospedale, Miriam Carletti: “La Realtà reclama i suoi Diritti”

La Prof. risponde alla Lega

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Nel comunicato inviato ieri dalla Lega di Spoleto agli organi di stampa, si esalta e si esprime forte soddisfazione per il grande impegno della Tesei e della sua Giunta a favore del nostro Ospedale S. Matteo degli Infermi: “Pragmatismo e concretezza,….la riconversione procede spedita… L’OSPEDALE È TORNATO AI LIVELLI DELLA PREPANDEMIA …. per fortuna l ‘emergenza è stata gestita da chi questo lavoro lo sa fare bene”. Queste sono le notizie vere diffuse dalla Lega ,mentre chi è in totale disaccordo ,sulla base di dati reali, diffonde false notizie.

Mi chiedo come si possano impunemente raccontare simili menzogne a tutta una Città.

Sì, perchè la nota sull’Ospedale (una sorta di velina di regime) che la Presidente ha inviato lunedì 26 ai nostri giornalisti , che ha sostituito la conferenza stampa ,non fa registrare alcuna novità rispetto alla ripresa delle attività nel nostro nosocomio .

Tanto meno procede spedita. Qualche esempio?

-CHIRURGIA E ORTOPEDIA : per qualsiasi intervento di urgenza si viene trasferiti a Foligno o altrove con perdita di tempo prezioso.Effettuati solo interventi programmati.-PRONTO SOCCORSO: intasato e caotico , attese con tempi biblici.-MEDICINA : solo due medici , per la notte si arruolano giovani medici da ogni parte della Regione ,pagati a 700€ a notte.– RADIOTERAPIA :ancora una chimera il nuovo acceleratore lineare.– OSTETRICIA E PEDIATRIA :” i locali sono liberi – come direbbe un agente immobiliare- ”, ma purtroppo non ci sono pediatri .Si dovranno reperire attraverso un concorso , chissà quando ne vedremo uno .PUNTO NASCITE: buio totale , banditi alcuni concorsi, ma non si trovano più le cicogne.-CARDIOLOGIA: 5 cardiologi ci sono solo sulla carta , ma non possono essere presenti in reparto per curare i pazienti perchè impegnati giustamente a curare se stessi: reparto fantasma.Potrei continuare con altre numerose e gravi criticità , ma penso sia sufficiente quanto già esposto per smentire le affermazioni dei rappresentanti della Lega Spoletina e smorzare il loro immotivato entusiasmo .Con questa situazione , che tutti peraltro conoscono ,affermare che l’Ospedale è tornato alla situazione della prepandemia ,significa insultare i propri concittadini , vuol dire mancare loro di rispetto , perchè essi vivono sulla propria pelle le gravi inefficienze dell’Ospedale , mentre prima se ne sentivano rassicurati e tutelati .“ Spoleto , grazie alla Tesei, riparte da una Sanità EFFICIENTE,al sevizio di tutti i cittadini “.Chiedetelo agli Spoletini!Concludo con una domanda ai rappresentanti indigeni del Carroccio :“ Ma voi , non vivete a Spoleto , insieme ai vostri parenti?Non vivete personalmente le stesse difficoltà di tutti noi? Siate intellettualmente onesti!Ancor prima di appartenere al vostro Partito ,non dovreste appartenere alla vostra Comunità?Io credo che dovreste amarla e difendere solo gli interessi delle persone che di essa fanno parte . Rappresentando una realtà falsa e distorta , dimostrate apertamente di tutelare solo i vostri .Il peggio che possa essere fatto da quanti , eletti dai cittadini , tradiscono poi i loro legittimi diritti , lasciandoli senza tutele.È COSÌ CHE VIENE SQUALIFICATO IL PRINCIPIO STESSO DELLA RAPPRESENTANZA.

Miriam Carletti