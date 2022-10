“Ospedale: le verità nascoste!”

Il comunicato stampa dei consiglieri comunali Grifoni, Cretoni, Dottarelli, Imbriani e Profili

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

“Il vero coraggio è la quantità di simulazione disponibile”, scriveva decenni fa il

filosofo francese Paul Valery.

Ed il PD spoletino ha dimostrato, con il suo allucinante comunicato stampa sulla

sanità umbra e sul nostro Ospedale, di possedere una dose esagerata di

coraggio.

Perché ci vuole tanto, troppo coraggio, per chiamare a raccolta le truppe al fine di

cavalcare le trepidazioni degli spoletini a salvaguardia dei servizi del San Matteo,

adesso che la gestione degli stessi non dipende più da loro.

Quegli stessi servizi che, per decenni, le amministrazioni regionali guidate dalla

Lorenzetti e dalla Marini, con la supina connivenza dei compagni locali, hanno

depauperato, massacrato, mortificato.

Ed ora si grida allo scandalo?

E questo a seguito di una proposta, come quella contenuta nella recente delibera

regionale, tra l’altro non ancora definitiva, che potrebbe contenere una valenza propositiva accettabile o essere ridiscussa nelle sedi opportune per modificarla.

È proprio vero che per gli sfrontati, l’unica difesa è l’attacco!

Non è nostra intenzione salvaguardare a tutti i costi, per appartenenza ideologica,

l’Amministrazione regionale, perché, in occasione delle decisioni adottate per il

San Matteo nel corso della pandemia, improvvise e non partecipate, abbiamo

insieme a tutti sollevato perplessità e proteste. A dimostrazione che non facciamo

sconti ad alcuno e il problema della salvaguardia della salute per noi è prioritario.

Ecco perché non accettiamo lezioni da parte di chi dovrebbe fare ricorso, con

onestà intellettuale, alla propria memoria al fine di trovare più le ragioni per tacere,

piuttosto che gridare allo scandalo.

E per riportare un po’ di verità nascosta sulla vicenda nel nostro ospedale,

vogliamo evidenziare qualche “perché” del comportamento e delle evidenti

contraddizioni del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale e di questa

maggioranza a prevalenza PD che governa Spoleto.

Per esempio, ci chiediamo: perché il Sindaco Sisti ha tenuto nascosto, per ben

sette mesi, nel cassetto del dimenticatoio, il documento approvato all’unanimità

dal Consiglio Comunale, che lo invitava ad intervenire immediatamente nei

confronti della Regione? Ricordiamo che tale documento riportava la nostra proposta corale di suddivisione dei

servizi fra Spoleto, Foligno e la Valnerina.

Perché non ha agito tempestivamente, chiedendo con forza alla Regione di farlo

recepire dalla Commissione Tecnica che stava già lavorando per elaborare una

analoga proposta?

Tale comportamento di inerzia e disinteressamento, a chi ha portato benefici?

Ed a proposito di Commissione Tecnica, perché il Sindaco Sisti, nonostante il City

Forum avesse richiesto di nominare anche un suo rappresentante, ha rigettato sul nascere tale richiesta, con la scusa che doveva essere un interno all’Ospedale,

nominando solo il dr. Marco Trippetti, tra l’altro presidente del Consiglio Comunale

e massimo esponente del PD locale?

Perché poi questa designazione è stata fatta quando la Commissione aveva già

iniziato da tempo i suoi lavori?

Tale comportamento di inerzia e disinteressamento, a chi ha portato benefici?

E, dulcis in fundo, perché il dr. Trippetti, massimo esponente del PD, d’accordo

con il Sindaco, ha sottoscritto per accettazione il documento che la detta

Commissione ha emanato lo scorso 22 luglio e nel quale è scritto chiaramente

che il nostro Ospedale gestirà solo l’attività Programmata, mentre quello di Foligno

tutte le prestazioni dell’Emergenza-Urgenza? E’ vero o non è vero che, in sede di discussione finale della Commissione, al dr. Trippetti che, per dovere d’ufficio, aveva chiesto di prevedere la proroga per riattivare il Punto Nascite a Spoleto, la direttrice sanitaria, visti i numeri reali, abbia risposto che non esistevano le oggettive condizioni per farlo? E se questo è vero, come è vero, perché il rappresentante del Sindaco e massimo esponente di quel PD che oggi protesta, ha firmato per accettazione?

Ci domandiamo infine: perché il Sindaco Sisti ed il PD, che conoscevano bene

questo documento della Commissione, non ne hanno parlato mai in Consiglio

Comunale, non hanno mai sollevato perplessità o chiesto chiarimenti?

Questo comportamento silente, a chi ha portato benefici?

E adesso si chiamano a raccolta le truppe per protestare contro una delibera

regionale che paventa ciò che in quel documento è riportato, oltretutto messo tutto

al condizionale?

Come si può vedere, esistono tanti imbarazzanti “perché”, che meritano una

risposta, e dovrebbero far riflettere i cittadini.

E non sarà certo un Consiglio Comunale aperto, palcoscenico istituzionale utile

nel caso specifico per scambiarsi solo accuse reciproche, il momento migliore per

addivenire ad una soluzione soddisfacente per il nostro Ospedale e la sanità del

territorio. Occorre la giusta autorevolezza istituzionale, quella che la maggioranza dei

votanti a Spoleto, lo scorso anno, aveva riposto nelle mani del Sindaco Sisti e del

PD.

Occorreva ed occorre però impegnare questa autorevolezza nelle sedi giuste, alzando la voce quando occorre, mediando quando si rende necessario un accordo.

Cosa che il Sindaco non ha voluto fare o non è stato capace di fare, con la complicità del PD.

Ecco perché oggi ci vuole tanto coraggio nel simulare le ragioni di una protesta.

Spoleto, lì 13 ottobre 2022

I CONSIGLIERI COMUNALI

Alessandro Cretoni Alessandra Dottarelli Sergio Grifoni Paolo Imbriani Gianmarco Profili