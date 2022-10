Ospedale, le precisazioni del Dr. Marco Trippetti

Il comunicato stampa del medico e Presidente del Consiglio Comunale di Spoleto

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Essendo stato chiamato direttamente in causa mi corre l’obbligo di effettuare delle opportune precisazioni.

Il lavoro della commissione tecnica sull’integrazione tra i due ospedali, come mi è più volte capitato di ribadire pubblicamente in consiglio comunale, è stato effettuato dai singoli dipartimenti che partendo da valutazioni di indicatori tecnici quali il Piano nazionale esiti, il Volume di prestazioni e il decreto ministeriale 70 hanno portato ad assemblare una proposta, ribadisco TECNICA, che sarebbe dovuta essere di supporto alla redazione del piano sanitario regionale per trovare poi eventuale applicazione nei piani attuativi locali. Il sottoscritto ha portato al tavolo di lavoro i 13 punti della mozione approvata dal consiglio comunale di Spoleto lo scorso 23 Dicembre e di questi 9 hanno trovato spazio nel documento. Soprattutto sul punto nascita ho verbalizzato la volontà unanime del consiglio comunale sulla sua riapertura dopo l’eventuale autorizzazione ministeriale, oltre al mantenimento del nostro ospedale nella rete dell’emergenza-urgenza (ospedale sede di DEA di I livello). Avendo condiviso il lavoro TECNICO di questa commissione, dopo le opportune precisazioni riportate sopra e verbalizzate, ho sottoscritto il verbale di conclusione dei lavori. Dal punto di vista TECNICO, quindi, nulla da eccepire, ma veniamo ai punti politici.

La delibera regionale sul “piano di efficientamento e riqualificazione del sistema sanitario regionale” ha velocizzato e per certi versi invertito l’iter di approvazione dei vari documenti programmatori. L’urgenza di questa approvazione è dovuta al buco sostanzioso sulla sanità che la giunta regionale si trova a dover affrontare e relazionare al ministero.

Ecco quindi che la rete ospedaliera viene così riorganizzata “d’ufficio” senza il principale documento di programmazione che è il Piano Sanitario Regionale. Nessuno mette in dubbio la necessità di integrazione tra il terzo e il quinto ospedale della regione (Foligno e Spoleto), ma con questa velocizzazione dovuta, ripeto, esclusivamente a problemi di bilancio, il nostro ospedale si trova in difficoltà:

1) Perchè, a distanza di quasi due anni, il nostro ospedale non ha ancora riattivato il reparto di cardiologia e non è addirittura presente un cardiologo reperibile nelle ore notturne? Ricordo che per soddisfare i requisiti ministeriali di ospedale sede di DEA di I livello devono essere presenti contemporaneamente i servizi h24 di rianimazione, Pronto soccorso e, appunto, cardiologia.

2) Che fine hanno fatto i lavori di adeguamento del pronto soccorso con creazione di posti monitorizzati di semi-intensiva e osservazione breve? Dovremmo essere, così come stabilito, l’ospedale hub dello spoletino e della valnerina, ma le dotazioni strutturali e di personale devono essere adeguate.

3) A che punto è l’iter dell’acquisto del nuovo acceleratore lineare, unico nella Asl, da far funzionare h 12?

4) E’ presente o no la volontà, in caso di autorizzazione ministeriale, di riapertura in tempi brevi del punto nascita?

Queste e molte altre domande è giusto che i rappresentanti politici della nostra città le possano porre in maniera pubblica e puntuale ai decisori politici regionali che sono gli unici titolati a rispondere.

Mi auguro quindi che il consiglio comunale aperto sulla sanità possa essere un momento di proficuo lavoro e non di scontro, nell’interesse unico della nostra comunità.