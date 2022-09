Ospedale, l’associazione Amici di Spoleto vuole “risposte chiare”

《Riteniamo tutti che i Cittadini abbiano il diritto di conoscere le vere intenzioni di chi ha il dovere di amministrarli con trasparenza e spirito di servizio in merito alla gestione della sanita’ pubblica》

Gli Amici di Spoleto prendono atto delle molte voci di disagio e dissenso concernenti la situazione dell’Ospedale S.Matteo degli infermi, depotenziato dall’epoca della sua trasformazione in struttura per la cura del covid e mai riportato a livelli di accettabilità quale struttura di emergenza urgenza;

posto che

1. la tutela della salute costituisce la premessa di ogni benessere, oltre a rappresentare, nelle modalità della sua gestione, una delle principali cause della crisi post-covid, oramai accertata, che ha colpito invasivamente gli equilibri psico-fisici della popolazione, diffondendosi anche nell’ambito sociale, nel welfare, nella scuola.

2. Il destino del “S.Matteo degli Infermi”, ha seguito indirizzi mai condivisi, anzi fortemente avversati da quasi tutta la Cittadinanza, almeno apparentemente, come risulta da stampa e media.

3. Tale impostazione ha permesso il crescere del dubbio in merito all’esistenza di un forte disegno politico diretto a favorire la sanita’ privata, ponendo ad alto rischio la stessa erogazione dei servizi sanitari pubblici di emergenza-urgenza, anche per la perdita di consistenti risorse di personale sanitario.

4. Le promesse, numerose volte ripetute nelle sedi competenti, di ripristinare almeno una parte dei servizi sono rimaste disattese, non trovando riscontro neanche in sede giudiziaria, a seguito dell’esposto presentato con le firme di circa 2000 cittadini.

5. La nostra Citta’ e la nostra popolazione, sono state persino private del diritto di far nascere i propri figli nella nostra amata Terra , a seguito della chiusura, ormai pluriennale, del PUNTO NASCITE.

6. Riteniamo tutti che i Cittadini abbiano il diritto di conoscere le vere intenzioni di chi ha il dovere di amministrarli con trasparenza e spirito di servizio in merito alla gestione della sanita’ pubblica, secondo le linee locali del Piano sanitario regionale, che pure prevede gli ospedali di prossimita’, in modo, ad oggi, tutt’altro che chiarito. Gli elettori di Spoleto giustamente pretendono di conoscere la realta’ dei fatti, non accettando piu’di dover credere a promesse rivelatesi fallaci strumenti di una continua, interminabile, campagna elettorale, che blocca qualsiasi seria iniziativa per il territorio.

E’ quindi oramai inaccettabile non riuscire ad ottenere quello che spetta alla Città di Spoleto, per assicurare i servizi ospedalieri essenziali, compresa la ricostituzione dell’organico del personale medico-sanitario, colmando le carenze segnalate alla Regione, cominciando dal ripristino del diritto a nascere nella propria millenaria Citta’ condannata, diversamente e per troppe altre ragioni, anche in riferimento a crisi economiche collegate all’impreditoria locale, ad un inaccettabile declino.

Tali pressanti richieste sono volte a stroncare il diffuso sospetto che esista, forse fuori della Città di Spoleto, una precisa volontà di procedere verso la privatizzazione dell’organizzazione sanitaria perfino per i servizi di pronto soccorso, riducendo l’entità dei servizi ospedalieri, rendendoli gradualmente meno efficienti e difficilmente fruibili (a causa del personale fortemente carente, delle lunghe attese e delle apparecchiature da ammodernare).

GLI AMICI DI SPOLETO SI UNISCONO A TUTTI QUELLI CHE PRETENDONO RISPOSTE CHIARE E SOLLECITE

LA SALUTE E’ UN DIRITTO INVIOLABILE E ANCHE IL RITARDO NEL PRENDERSENE CURA E’ UNA FORMA DI INACCETTABILE VIOLENZA!