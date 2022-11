Ospedale, la soddisfazione di Fratelli d’Italia

Il comunicato stampa

Il Coordinamento Comunale di Fratelli d’Italia di Spoleto esprime soddisfazione per il piano di integrazione oggi presentato dalle massime istituzioni regionali. In attesa che questo diventi attuativo riconosciamo la sforzo della Regione per attribuire una mission al nostro ospedale.

Per capire il punto di arrivo dobbiamo conoscere il punto di partenza. Nel 2016 la regione attribuiva all’ospedale di Foligno 323 posti letti a fronte di soli 147 posti letto a Spoleto. Evitiamo di ripetere che in quegli anni dominava la scena politica e non solo, il Partito Democratico, con il trascorso politico della folignate Zarina Lorenzetti.

A noi però interessa il futuro, oggi Spoleto può avere una visione , un’obiettivo per il proprio ospedale, che non è solo uno strumento di propaganda elettorale.

La sua mission sarà quella dell’elezione, della chirurgia di alta specialità, della chirurgia ortopedica protesica, della cardiologia dello scompenso cardiaco, avrà quindi uno spazio dove eccellere grazie ai nostri stimati professionisti.

La popolazione potrà essere sicura di avere un ‘adeguata assistenza nei casi urgenti con il pronto soccorso h 24, con la tc sempre disponibile e con la presenza della terapia intensiva e sub intensiva.

D’altro canto è evidente che un punto nascite con questi numeri non sarebbe sicuro per i nascituri oltre a non rispondere ai parametri di legge di cui al DM 70, ciò nulla toglie all’alta professionalità dei nostri ginecologi, ostetriche ed infermieri: noi siamo abituati a dire la verità anche quando questa comporta malcontenti , a differenza di qualcuno che pur pensandolo preferisce non ammetterlo.

Adesso attendiamo fiduciosi l’attuazione del piano proposto sul quale vigileremo sia perché vengano rispettati i tempi che i modi di realizzazione a dimostrazione della nostra serietà e competenza: doti ben diverse dalla strumentalità della sinistra che ancora una volta dimostra la propria memoria corta dimenticando le vicende che hanno coinvolto la sanità umbra.

Dispiace inoltre constatare che il Presidente del consiglio comunale Trippetti, anche rappresentante della città nella commissione paritetica per integrazione ospedali, che ha firmato il documento che prevede la chiusura del punto nascite spoleto strumentalizza politicamente il tema “chiusura” dello stesso diffondendo notizie fuorvianti.

Per questo specifichiamo che Il comitato percorso nascita nazionale ha valutato istanza avanzata dalla Regione per il punto nascita Spoleto nella riunione del 10 maggio 2022 (Ministro Speranza). La comunicazione con le risultanze di quella riunione è pervenuta alla Regione dell’Umbria in data 30/10/2022

Un po’ di verità (coerenza) !!!!!!

FDI sarà sempre senza secondi fini, dalla parte di Spoleto e degli spoletini.

Coordinamento comunale Fratelli D’Italia SPOLETO