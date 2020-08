Ospedale, la IV Commissione insiste per un Consiglio Comunale aperto

Nell’incontro con i consiglieri comunali e le associazioni, il Commissario De Fino ha annunciato che costituirà una task force per studiare e progettare un futuro che “consenta la sopravvivenza al San Matteo degli Infermi”

Archiviata la riunione della commissione che ha consentito ai Consiglieri Comunali, Associazioni e Caritas Diocesana di apprendere dal Commissario Straordinario Dottor Massimo De Fino, quale sono le intenzioni e entro quali binari intende muoversi per salvaguardare la struttura sanitaria operante nello spoletino, pur condividendo le linee che il Commissario, non coinvolto però in prima linea nella stesura del futuro Piano Sanitario Regionale che entro fine anno deve obbligatoriamente vedere la luce, i consiglieri membri della commissione, chiedono con maggior forza la convocazione del Consiglio Comunale aperto alla presenza dell’assessore ragionale Coletto. Richiesta già formulata votata e depositata dalla 4à Commissione consiliare circa 4 mesi fa.

Questo poiché ieri in assenza del Sindaco, massima carica istituzionale sul territorio nello specifico, il Commissario AslUmbria2 Dottor De Fino che ringraziamo per la disponibilità dimostrata, ha anticipato che costituirà una task force composta da personale medico per studiare e progettare un futuro che “consenta la sopravvivenza al San Matteo degli Infermi”.

I membri della commissione non avendo altra strada da percorrere istituzionalmente, chiedono con ancora più determinazione la convocazione di una seduta con l’Assessore regionale competente. Non c’è tempo per consentire ferie.

Considerato che sembrerebbero in arrivo contributi economici per la Regione Umbria cerchiamo di posizionarci questa volta tra le fila di chi, dopo aver subito a suo tempo l’ubicazione assurda del nuovo Ospedale a Foligno-nord , il terremoto del 2016 e da ultimo il Covid19, debba anzi voglia essere gratificato rispetto ad altri territori.

La 4° commissione consiliare permanente