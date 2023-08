Ospedale, Insieme per Spoleto aderisce alla protesta

La nota stampa sei consiglieri Cintioli e Piccioni

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

La politica sanitaria della Giunta Regionale di destra continua a depotenziare la sanità pubblica

nella nostra regione.

A Spoleto attendiamo ancora che le promesse di ripristino dell’ ospedale “come è meglio di prima”

della sua chiusura vengano rispettate.

Nel frattempo Regione e la USL Umbria 2 tentano ancora una volta di mettere la nostra città di

fronte al fatto compiuto dello smantellamento del reparto complesso di Ostetricia e Ginecologia.

Il cambio, seppur tardivo, di atteggiamento del Sindaco e della sua maggioranza nei confronti della

politica sanitaria della Giunta Regionale e di questo progetto di terzo polo ospedaliero non può che

farci piacere.

È una bella soddisfazione politica essere riusciti ad aprire gli occhi a quanti fino a non

troppo tempo fa erano soddisfatti delle promesse e delle rassicurazioni della destra regionale.

Come sempre ribadito in ogni sede il gruppo INSIEME per SPOLETO sarà al fianco

dell’amministrazione comunale nella battaglia in difesa della sanità pubblica e degli interessi della

cittadinanza spoletina.

Per questo motivo raccogliamo l’appello del Sindaco e delle associazioni e come gruppo consiliare

parteciperemo, come abbiamo sempre partecipato nel corso di questi anni, alla manifestazioni del

25 Agosto e del 23 Settembre, con la speranza che non siano solo una passarella per aprire la

campagna elettorale ma siano l’inizio di una battaglia permanente in difesa dei diritti dei nostri

concittadini.



Giancarlo Cintioli

Paolo Piccioni