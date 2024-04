Ospedale, iniziativa dei comitati a Perugia. Un volantino consegnato anche alla presidente Tesei

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Si è svolto questa mattina in corso Vannucci a Perugia, in occasione del convegno “Integrazione socio sanitaria delle aree interne Umbria/Marche”, in corso alla sala dei Notari, un volantinaggio organizzato dei Comitati che si battono per la riapertura di tutti i reparti del San Matteo chiusi nell’ ottobre 2020.

L’ iniziativa è stata messa in campo col duplice scopo di denunciare da un lato il permanere della situazione anacronistica e inaccettabile di un ospedale DEA di Primo livello privato dell’ Emergenza Urgenza, dell’ Ostetricia e della Pediatria e tutti i responsabili di questo scempio, vista la presenza del ministro della Sanità Schillaci, del Presidente della Commissione sanità del Senato, Zaffini, della Presidente della Regione Tesei e dell’ assessore alla sanità umbra, Coletto; e dall’ altro fare arrivare loro un messaggio inequivocabile: la battaglia che stiamo conducendo che è di tutta la città di Spoleto, avrà fine solo con il ripristino di tutte le attività ospedaliere presenti nel nostro nosocomio prima della sua trasformazione in Ospedale COVID, al fine di garantire a Spoleto e Valnerina una vera sanità pubblica e il diritto alla salute, negati oramai da tre anni e mezzo.