Ospedale, imminente la consegna della raccolta firme in Regione

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

I Comitati per l’ Ospedale San Matteo e la difesa della sanità pubblica, hanno raccolto in 6 mesi più di 10.000 firme per ottenere la riapertura di tutti i reparti del nosocomio di Spoleto chiusi dalla Regione Umbria nel 2020 e, in via prioritaria, la riattivazione del locale punto nascite.

I Comitati hanno dato voce alla popolazione del nostro territorio ( con la la petizione sottoscritta dai cittadini, ma anche con le numerosissime manifestazioni di protesta organizzate a Spoleto e a Perugia), indignata per essere stata privata di servizi fondamentali per la cura della salute, a partire dagli interventi di emergenza medica e chirurgica e quelli a promozione e tutela di nascite e infanzia.

Grazie anche al nostro lavoro, l’ ostacolo principale alla riapertura di tutti i reparti e servizi del San Matteo chiusi nel 2020 è stato rimosso, con la caduta del governo umbro della Tesei che tale chiusura aveva disposto.

A giorni andremo a presentare al nuovo Governo della Regione Umbria le firme raccolte che testimoniano l’univoca e forte volontà degli abitanti di Spoleto e Valnerina per fare tornare nell’ ospedale San Matteo, le prerogative di Ospedale dell’ emergenza urgenza.

La consegna delle firme sarà accompagnata da un Presidio popolare, a ribadire che la mobilitazione continua fino al ripristino di tutte le attività ospedaliere operanti fino all’ ottobre del 2020.

Preso atto degli impegni programmatici presi dalla nuova Presidente della Regione in tal senso, faremo richiesta al nuovo governo umbro, di un cronoprogramma definito con precisione alla luce delle scadenze previste per legge.

Tutti i passi che saranno compiuti e ogni iniziativa futura, saranno dai Comitati messi a disposizione della popolazione per renderla partecipe e protagonista nella realizzazione del comune obiettivo.

Comitato di Strada per la Salute Pubblica

Comitato Civico Spoleto Valnerina

Coordinamento Pace Diritti Ambiente

Spoleto City Forum