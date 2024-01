Ospedale, il Partito Democratico risponde alla Lega

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Ricordiamo sommessamente che sarebbe bastato ascoltare le comunicazioni che il Presidente Trippetti ha più volte fatto in consiglio per aggiornare lo stesso sul tavolo tecnico di un anno e mezzo fa per sapere della richiesta a nome dell’amministrazione di riattivazione del punto nascita dopo il parere ministeriale.

Perché ci avete raccontato che il problema cardiologia sarebbe stato risolto con il concorso effettuato quando invece tutti i cardiologi idonei hanno rifiutato?

Perché a ottobre 2020 , pochi giorni prima della riconfigurazione in ospedale covid regionale, erano presenti al San Matteo 8 reparti di degenza, compreso il dipartimento materno -infantile, la cardiologia h 24 e si trattavano in media 110-120 pazienti ricoverati mentre oggi i reparti di degenza sono 4, il dipartimento materno-infantile e’ stato totalmente cancellato, la cardiologia è chiusa e i pazienti mediamente trattati sono dimezzati?

Perché, in definitiva, avete ridotto così il nostro Ospedale cittadino?

Ecco, magari per ristabilire una corretta narrazione e in definitiva la “verità “ come la chiamate voi, sarebbe il caso che rispondiate a queste semplici domande invece di chiedere dimissioni a figure istituzionali riconosciute e stimate in maniera unanime in città per il ruolo di garanzia svolto, o ad un Sindaco che si batte per garantire il diritto alla salute dei cittadini che ha l’onore e l’onere di rappresentare.