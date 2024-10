Ospedale, il 22 ottobre presidio in Regione e consegna della petizione

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

IN OCCASIONE DEL PROSSIMO CONSIGLIO REGIONALE (PREVISTO PER IL 22 OTTOBRE) I 4 COMITATI DELLA CITTÀ DI SPOLETO CHE SI STANNO BATTENDO PER IL RIPRISTINO DEI REPARTI DELL’ OSPEDALE SAN MATTEO, CHIUSI NEL 2020 E NON PIÙ RIAPERTI, CONSEGNERANNO AI RAPPRESENTANTI DELL’ ISTITUZIONE REGIONALE, QUALE PRINCIPALE RESPONSABILE DELLA SANITÀ PUBBLICA E CONTESTUALMENTE Al PREFETTO E AUTORITÀ GIUDIZIARIA, LE 8.000 FIRME RACCOLTE IN MENO DI TRE MESI.

LA CONSEGNA DELLA PETIZIONE SARÀ ACCOMPAGNATA DA UN PRESIDIO POPOLARE IN PIAZZA ITALIA, SOTTO IL PALAZZO DELLA REGIONE, DALLE ORE 10 ALLE 12, PER DARE CONTINUITÀ ALLA MOBILITAZIONE IN DIFESA DELLA SANITÀ PUBBLICA E DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELLA REGIONE.

QUESTO IL TESTO FIRMATO DAGLI 8.000 CITTADINI:

I sottoscritti cittadini firmatari, iscritti nelle liste elettorali dei propri Comuni di Residenza, al fine della salvaguardia della salute pubblica, richiamano la Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei alle proprie responsabilità giuridiche, morali e politiche, affinché il San Matteo degli Infermi risponda concretamente ai parametri di presidio Dea di 1 livello. I cittadini del territorio fortemente indignati per il mancato mantenimento delle promesse della Presidente Tesei, pubblicamente esternate, ribadiscono la richiesta del ripristino immediato e totale dei reparti del Presidio Ospedaliero San Matteo degli Infermi di Spoleto presenti prima della chiusura del 20 ottobre 2020, per riconfiguralo parzialmente e temporaneamente a Centro Covid. La richiesta di riapertura immediata dei reparti ancora chiusi, con atto formale del Consiglio Comunale di Spoleto è stata sollecitata al governo regionale, anche dall’Amministrazione cittadina, nel dicembre 2023″.

Nello specifico, con la presente petizione, si richiede la riattivazione dei seguenti servizi e reparti: Direzione sanitaria di presidio, Pronto soccorso ed accettazione, Medicina interna, Chirurgia generale, Anestesia e rianimazione, Ortopedia e traumatologia, Ostetricia con punto nascita e ginecologia, Pediatria, Cardiologia con terapia intensiva cardiologica, Oculistica, Urologia, Servizio di radiologia, Laboratorio di analisi e servizio immuno-trasfusionale; tutti con servizio medico di guardia attivo h24 e/o di immediata reperibilità”.

Per maggiore chiarezza aggiungiamo quanto segue:

PAROLE NON NE VOGLIAMO PIÙ.

Siccome da più parti ci giungono, da candidati alle elezioni regionali, inviti a incontrarci, facciamo sapere a tutti, in merito a questo tipo di richieste che arrivano in fase preelettorale, quanto segue.

A tutti i candidati a Presidente della Regione Umbria, ai candidati nelle liste elettorali facciamo presente che la nostra disponibilità per eventuali incontri è subordinata all’ inserimento ufficiale, precedentemente a qualsiasi richiesta di incontro, nel programma elettorale, del seguente punto: RIAPERTURA ENTRO 6 MESI DALL’ INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA, DI TUTTI I REPARTI E SERVIZI DELL’ OSPEDALE SAN MATTEO DI SPOLETO, CHIUSI NELL’OTTOBRE 2020 E NON PIÙ RIAPERTI.

Il motivo è ovvio e perfino elementare, non vogliamo correre il rischio di essere usati; è la politica che si deve mettere concretamente a disposizione dei cittadini programmando il ripristino di tutte le attività.

COMITATO DI STRADA PER LA SALUTE PUBBLICA

COMITATO DI VIGILANZA DELLA SALUTE PUBBLICA SPOLETO VALNERINA

COORDINAMENTO PACE DIRITTI AMBIENTE

SPOLETO CITY FORUM