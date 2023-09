Ospedale, i ringraziamenti di Suor Maria Rita per le cure ricevute

La religiosa, molto conosciuta in città, ha subito un delicato intervento ad un occhio

Si torna a parlare di Ospedale di Spoleto. Questa volta però è un sentito ringraziamento a due professioniste del settore, che con la loro professionalità e gentilezza aiutano i pazienti, curandoli e rassicurandoli. E’ il caso di Suor Maria Rita Coppini, che qualche giorno fa ha effettuato un delicato intervento ad un occhio, e, che, è riuscita non solo a recuperare totalmente la vista, ma ha riscontrato anche tanta gentilezza, sia da parte del personale sanitario che da parte delle dottoresse che l’hanno seguita e operata, la dottoressa Lupidi Cristiana e la dottoressa Benedetta Cocca.

Un ringraziamento particolare, da parte di Suor Maria Rita, oltre al personale medico e paramedico, che tanto si è prodigato, va a queste due grandi professioniste del settore che costituiscono un fiore all’occhiello del nostro nosocomio. Negli ultimi tempi, purtroppo l’Ospedale di Spoleto è sotto mira per il ridimensionamento che sta subendo. Una città come Spoleto non può perdere il suo nosocomio, che tra l’altro vede alcuni reparti e, quello oculistico ne è la conferma, un vero e proprio fiore all’occhiello. Spoleto merita di avere professioniste di questo calibro, che “mettano in campo” la loro bravura e professionalità per gli spoletini, senza che quest’ultimi debbano fare il giro dell’Umbria, per fare interventi o visite.