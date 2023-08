Ospedale, i gruppi di maggioranza soddisfatti per l operato del Sindaco

Il comunicato stampa congiunto

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

“Bene la lettera aperta scritta dal Sindaco Andrea Sisti, riguardo l’ospedale di Spoleto, indirizzata alla Presidente della Regione Umbria.”

Con queste parole i gruppi consiliari di maggioranza esprimono la loro soddisfazione sull’operato del primo cittadino in tema di sanità.

“Un atto forte e giusto, perché riteniamo gravi le numerose mancanze nonostante le rassicurazioni arrivate da Tesei e Coletto. Come scritto dal primo cittadino, sono ormai mesi che il progetto del Terzo Polo Ospedaliero è arenato a causa di un mancato parere del Ministero competente. Siamo altresì convinti che tale progetto non può ritenersi valido senza il rispetto di tutte le funzioni dell’emergenza/urgenza cui il nostro nosocomio deficita.”

I Consiglieri Comunali di maggioranza rimarcano il loro dissenso e puntano il dito contro la Regione Umbria che è la sola ad avere la responsabilità di aver trasformato l’intero San Matteo degli Infermi in ospedale Covid, senza poi rispristinare i reparti funzionanti come promesso da delibera regionale e in varie pubbliche uscite anche in campagna elettorale.

“Nelle altre Regioni colpite dal sisma 2016 sono state attivate procedure che superano i limiti del D.M. 70, da noi invece nulla è stato fatto. La posizione contraria delle destre spoletine, sulla mozione del Sindaco Sisti riguardo proprio le deroghe possibili per i territori colpiti dal terremoto, ha confermato chi ha davvero a cuore i servizi ospedalieri nella nostra città.

Fortunatamente i Consiglieri Regionali tutti hanno colto la bontà della proposta arrivata da Spoleto e, con voto unanime alla stessa mozione presentata in Regione, l’hanno ritenuta valida e seria, sbugiardando di fatto i Consiglieri di minoranza spoletini. Peccato però che ad oggi nulla si è mosso. I ritardi che subiamo creano di ora in ora sempre più difficoltà per il nostro territorio e di tutta la zona cratere.”

Bene il concorso a tempo indeterminato per i cardiologi indetto dalla USL Umbria 2, ma per Partito Democratico, Civici X, Movimento 5 Stelle ed Ora Spoleto, questo bando doveva necessariamente essere indetto prima così da ridare a Spoleto un reparto funzionante con copertura totale.

“Il mandato politico è chiaro: auspichiamo quanto prima un cambio di marcia repentino da parte della Regione Umbria, rivendicando il diritto alla salute pubblica e un ospedale funzionale. Struttura che abbia appunto una cardiologia h24, un pronto soccorso rinnovato, un punto nascita di riferimento per la zona cratere con pediatria h24 e OBI pediatrico, l’implementazione della chirurgia con riferimento a quella robotica. Senza queste certezze, oltre a tutti i servizi di base di un DEA di I livello, non potremmo mai ritenerci soddisfatti.”

PARTITO DEMOCRATICO SPOLETO

CIVICI X SPOLETO

MOVIMENTO 5 STELLE SPOLETO

ORA SPOLETO