Ospedale, i Comitati incontrano la Presidente Proietti: “Ombre politiche che devono essere sgomberate”

Lo Spoleto City Forum, il Comitato civico per la salute pubblica e l’emergenza sanitaria della città di Spoleto e della Valnerina, il Comitato di Strada per la salute pubblica, il Coordinamento per la pace i diritti e la difesa dell’ambiente che da anni si stanno battendo per la riapertura di tutti i reparti e servizi dell’ospedale San Matteo degli infermi di Spoleto, chiusi nell’ottobre 2020 e non più riaperti, hanno incontrato al Broletto di Perugia, la Presidente ed Assessore alla Sanità Stefania Proietti, per ribadire l’unanime richiesta del territorio: reintegrazione di

tutti i Reparti dell’Emergenza-Urgenza nell’Ospedale di Spoleto, con superamento della logica del cosiddetto “Terzo Polo”, cominciando dall’immediata riattivazione di Punto Nascita e Pediatria, sospesi nell’ottobre 2020 con la pretestuosa occasione dell’epidemia.

Una scelta politica inaccettabile che si ripercuote anche su altre realtà ospedaliere come il San Giovanni Battista di Foligno che rischia di collassare sotto un carico di lavoro a cui non è in grado di dare risposta.

La Presidente Proietti ha convenuto che vadano mantenuti gli impegni da lei stessa in tal senso assunti nel programma e in campagna elettorale ma nell’incontro non è stata protocollata un’intesa che traduca in dettaglio questi pur ribaditi impegni né è stato fornito un

cronoprogramma di attuazione.

Il colloquio può dirsi pertanto aperto ma, a parere di queste Associazioni cittadine, non stringente e tutt’ora gravato da ombre politiche che devono essere sgomberate.

Le procedure ipotizzate dalla Presidente-Assessore restano sue scelte, che potrà illustrare, se crede, in una visita a Spoleto in progetto per il mese di luglio.

I 4 Comitati si aspettano che tale visita non si risolva in una riedizione del grottesco Consiglio Comunale aperto-beffa con cui l’Amministrazione Comunale si rese addirittura complice

del degrado dell’Ospedale e umiliazione della Città.

Per parte nostra ci apprestiamo a informare la cittadinanza con una conferenza-stampa aperta al pubblico, sui contenuti dell’incontro avuto col governo regionale.