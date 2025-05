Ospedale, Grifoni: “Mozione per ripristinare tutti i reparti, ora si può”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

A gennaio del 2024 i Consiglieri Regionali di centro sinistra dell’Umbria, presentarono una mozione alla presidente Tesei sull’Ospedale di Spoleto, chiedendo tra l’altro: “ Chiediamo quindi alla Giunta Regionale di avviare il ripristino di tutti i reparti (Medicina, Chirurgia, Cardiologia, UTIC, Urologia, Ortopedia, Ostetricia con Punto Nascita, Pediatria, Ginecologia, Oncoematologia, Terapia Intensiva, Oculistica) e servizi ospedalieri attivi nell’ospedale ‘San Matteo degli Infermi’ al momento della temporanea trasformazione dello stesso in ospedale Covid, garantendo ogni attivazione necessaria per un nosocomio DEA di I Livello ”.

La richiesta era stata sollecitata dall’Amministrazione di Spoleto, a seguito di una mozione del Consiglio Comunale, approvata in data 14 dicembre 2023. Il 16 gennaio 2024 il Consiglio Regionale dell’Umbria, con 12 voti favorevoli da parte dell’allora maggioranza di centro destra, respinse la mozione. Tra il pubblico presente, a seguire tale seduta, tra gli altri, c’erano il Sindaco Sisti ed i rappresentanti dei Comitati Cittadini spoletini. Sia nel corso della campagna elettorale, che nei mesi successivi, l’attuale Presidente della Regione Stefania Proietti si è costantemente e ripetutamente impegnata a ripristinare i servizi su richiamati. A convalidare e riaffermare ciò, ci sono le recenti dichiarazioni del Consigliere regionale, Stefano Lisci, che è diretta espressione del nostro territorio. Dal momento dell’istituzione del Terzo Polo Sanitario, ho ripetutamente ribadito la necessità di attivare una costruttiva politica del confronto, unica in grado allo stato attuale di garantire il nostro ospedale, per ottenere il giusto. Per quanto mi riguarda, vale anche ora che governa la Proietti e il Centro Sinistra. A dimostrare la bontà di tale tesi, c’è la realtà dei fatti, ovvero, rispetto a prima, nulla è cambiato, solo promesse e parole!!! Non voglio a priori mettere in discussione la buona fede e le positive intenzioni dei suddetti protagonisti, però qualche certezza in più occorre oggi, come è stato richiesto ieri. I sopralluoghi, se non c’è un seguito, non servono! Per questo motivo ho depositato presso la segreteria del Comune una mozione consiliare, invitando tutti i colleghi Consiglieri Comunali a sottoscriverla, prima della sua presentazione ufficiale. Con la stessa si impegna il Sindaco Sisti a sollecitare i Consiglieri regionali affinchè presentino nuovamente una mozione con le stesse, identiche, richieste che avanzarono a gennaio del 2024. Oggi, avendo i numeri per farlo, la mozione verrebbe sicuramente approvata. Sarebbe il modo migliore per dimostrare che, sia le richieste di prima, che gli impegni del dopo, sono stati sinceri e non strumentalmente utilizzati solo ai fini elettoralistici. Se ciò dovesse avvenire: chapeau!!!!!

Spoleto, lì 9 maggio 2025 IL CONSIGLIERE COMUNALE

Sergio Grifoni