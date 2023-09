Ospedale, Fratelli d’Italia risponde al City Forum

Il comunicato stampa del coordinamento comunale

In merito alle dichiarazioni rese a mezzo stampa dal portavoce dello Spoleto City forum Leonello Spitella, riteniamo necessario esprime alcune considerazioni per chiarire la nostra posizione sulle vicende che da anni interessano il San Matteo degli infermi, senza cadere in strumentali e sterili polemiche.

Il Coordinamento Comunale di Fratelli d’Italia di Spoleto ritiene fondamentale attribuire al nostro nosocomio cittadino un ruolo di alto profilo integrandolo funzionalmente nel sistema sanitario regionale, dove la chirurgia di alta specializzazione, la chirurgia ortopedica, la protesica, la cardiologia dello scompenso cardiaco, l’oncologia, la nefrologia, l’urologia e la chirurgia testa/collo né rappresentino le principali eccellenze. L’avvio del progetto di quest’ultima e l’acquisizione dei cardiologi con l’attivazione dei posti letto di cardiologia sub intensiva e della riabilitazione cardiologica rappresenteranno un primo traguardo per dare corso al progetto del Terzo Polo dando quel tanto auspicato ruolo di alto profilo al nosocomio spoletino.

Solo così saremo in grado di valorizzare i nostri stimati professionisti ed attraendone di nuovi, assicureremo alla popolazione un ‘adeguata assistenza anche nei casi urgenti, con il pronto soccorso h 24, con la tac e risonanza magnetica sempre disponibile e con la presenza della terapia intensiva e sub intensiva.

Ci siamo sempre schierati e continueremo sempre a farlo, al fianco di tutti coloro che negli anni hanno quotidianamente tenuto accesi i riflettori per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione delle eccellenze del nosocomio cittadino, ringraziandoli puntualmente per l’importante attività svolta.

Continueremo a mantenere alta l’attenzione con i nostri rappresentanti nelle istituzioni a tutti i livelli, cosi come abbiamo fatto insieme ai colleghi della coalizione che hanno sostenuto Sergio Grifoni Sindaco nell’ultima tornata elettorale, con la mozione votata all’unanimità in consiglio comunale prima, nell’incontro organizzato nella sede dello Spoleto city forum alla presenza del DG Massimo D’Angelo ed il Presidente della Commissione Sanità del Senato della Repubblica Franco Zaffini, ed in ultimo nei vari incontri susseguitesi presso la Regione dell’Umbria.

Riteniamo importante che il Sindaco, responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio, al quale sono affidati i poteri di programmazione, di controllo e di giudizio sull’operato del direttore generale delle ASL, anziché scendere in piazza per protestare, presenzi permanentemente la commissione speciale di attuazione del piano di integrazione degli Ospedali di Spoleto – Foligno, al fine di dare le giuste informazioni al consiglio comunale, alle associazioni tutte ed alla popolazione, evitando di ergersi capo popolo e diffondendo errate informazioni come avvenuto nell’ultima manifestazione di protesta nei giorni scorsi.

Continueremo a lavorare nelle istituzioni a tutti i livelli affinchè possano essere assicurati servizi sanitari adeguati alla nostra comunità, condannando l’operato di tutti coloro che faranno del nostro ospedale strumento di propaganda elettorale dannegiandone l’immagine ed il ruolo futuro che deve ricoprire il San Matteo degli infermi.

Concludendo nel ringraziare tutto il personale sanitario, non possiamo però esirmerci dal ribadire che non accettiamo critiche e lezioni da chi in questo momento sta utilizzando le Associazioni per prestare il fianco a quella parte politica che ha governato per oltre 50 anni la Regione Umbria, privando l’ospedale di Spoleto da tutti i servizi sanitari principali portandolo a non avere un ruolo nel sistema sanitario regionale.

