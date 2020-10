Ospedale, Forza Italia “al fianco della città in una battaglia che non può e non deve avere alcuna bandiera politica”

Il comunicato stampa del Coordinamento Comunale e del Capogruppo in Consiglio Comunale, Filippo Ugolini

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

In un momento come questo, ciò che dovrebbe essere chiaro (come di fatto lo è per la maggior parte) l’unica cosa che conta è la difesa dell’Ospedale, e quando si parla di Ospedale si parla necessariamente di un indotto di circa 700 dipendenti (tra personale sanitario e lavoratori addetti ai vari servizi di pulizie etc.)che lavorano alacremente alla salvaguardia della salute dei cittadini. Ecco l’ospedale rappresenta l’identità del nostro territorio per il quale numerosi cittadini e varie Associazioni/Fondazioni hanno investito proprie risorse mettendo così al servizio della città strumentazione utile all’erogazione di servizi; e rappresenta quantomeno un pilastro su cui rilanciare le prospettive future della città.

Ciò che riteniamo inaccettabile è la forma con cui la Regione sta decidendo quali cittadini siano di serie A e quali di Serie B; Spoleto ha sempre dimostrato disponibilità e responsabilità ed è pronta a farlo anche questa volta, infatti siamo pronti ad ospitare una parte di quelle persone che necessiteranno di cure per contrastare il Covid 19 ma non possiamo minimamente accettare la trasformazione del nostro San Matteo degli Infermi in un ospedale interamente Covid.

Il documento predisposto dal Sindaco e firmato dal nostro Capogruppo Filippo Ugolini, insieme alla maggior parte degli altri Capigruppo, è un documento che rappresenta un chiaro segnale alla Regione di rivedere la scelta effettuata di trasformare il nostro ospedale in Covid Hospital, e in aggiunta a questo fermo diniego si richiede il potenziamento dei servizi già presenti che purtroppo sono spesso deficitari tanto è vero che spesso i nostri concittadini giovani e meno giovani sono costretti ad andare fuori città per servizi definibili essenziali.

Nel ribadire quindi la nostra sottoscrizione del documento, ci schieriamo al fianco della città in una battaglia che non può e non deve avere alcuna bandiera politica.



Il Coordinamento Comunale Forza Italia Spoleto – Il Capogruppo Forza Italia Spoleto Ugolini Filippo