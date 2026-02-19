Ospedale, Fabiani: “Ci sono le condizioni politiche per riaprire tutti i reparti”

    • Dopo l’incontro promosso dalla CGIL provinciale di Perugia a Spoleto, interviene Aurelio Fabiani, del direttivo dell’associazione culturale Casa Rossa, che sottolinea come dal dibattito siano emerse “posizioni chiare” a favore del ripristino dell’ospedale San Matteo come DEA di Primo Livello con Punto nascita.

    Fabiani richiama in particolare le dichiarazioni del sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, che ha ribadito la necessità di riaprire tutti i reparti ante Covid, a partire dal Punto nascita, e la posizione espressa dalla CGIL provinciale per il ritorno del presidio alla piena operatività.

    Nel suo intervento, Fabiani ricorda inoltre che il Consiglio comunale ha già deliberato la richiesta di riapertura dei reparti chiusi nel 2020 e che nel programma elettorale della presidente della Regione Stefania Proietti è indicato il ripristino dei servizi dell’ospedale di Spoleto.

    “Esistono tutte le condizioni istituzionali e politiche per una soluzione positiva”, afferma Fabiani, secondo cui ora occorre coerenza tra gli impegni assunti e le decisioni che verranno adottate.

    Aurelio Fabiani 2026-02-19 16:49:23
    SULL' INCONTRO PARTECIPATIVO DI IERI DELLA CGIL PROVINCIALE SULLA SANITÀ PUBBLICA IN UMBRIA Un incontro utile quello di ieri promosso.....
    Carlo Neri 2026-01-13 10:48:12
    Se le "solerti" impiegate dell'Ufficio Tecnico del Comune la smettessero di ostacolare le pratiche per la ricostruzione adducendo motivazioni pretestuose,.....
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:34:12
    Un momento sobrio ma denso di significato
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:28:43
    Finalmente cifre chiare e interventi mirati
    Aurelio Fabiani 2025-12-23 07:31:05
    Passerella di Natale per l' Amministrazione comunale al Caio Melisso. Ho retto un' ora e poi me ne sono andato......