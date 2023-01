Ospedale, DifendiAmo Spoleto chiede alle scuole di scendere in piazza

Il comunicato stampa

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Invitiamo gli studenti, docenti e i rappresentanti d’Istituto delle scuole spoletine di ogni ordine e grado ad aderire alla manifestazione di protesta e al sit-in che si terrà giovedì 12 Gennaio dalle ore 10 presso Piazza del Comune in occasione del Consiglio Comunale aperto dove si deciderà il futuro dei servizi socio-sanitari di Spoleto, alla presenza della Presidente della Regione Tesei.

Da questo incontro può dipendere il futuro della nostra città e della tua salute come studente di oggi e cittadino di domani.

Senza Ospedale non ci saranno famiglie disposte a trasferirsi, a far nascere o far studiare i propri figli a Spoleto, con pesanti conseguenze anche per le Scuole e servizi per i giovani.

Non aspettare che qualcuno decida per te, vieni in piazza a difendere il tuo futuro!

Ti aspettiamo in Piazza del Comune giovedì 12 Gennaio ore 10:00

Associazione DifendiAmo Spoleto