Ospedale di Spoleto, via ai lavori di realizzazione di un ascensore e di una scala per collegare il parcheggio prossimo alla palazzina Micheli con la struttura ospedaliera. Previsto un accesso temporaneo alternativo

Nella configurazione grafica realizzata dalla Direzione Patrimonio e Attività Tecniche dell’Azienda Usl Umbria 2 si evidenzia in giallo l’indicazione del percorso alternativo provvisorio di accesso alla struttura ospedaliera “S. Matteo degli Infermi” di Spoleto, in occasione dell’avvio dei lavori, a partire da domani, mercoledì 6 febbraio, di realizzazione di un ascensore e di una scala ad uso pubblico che collegheranno il parcheggio prossimo alla palazzina Micheli con l’ingresso del nosocomio. Rimane invariato l’accesso alla struttura ospedaliera dall’ingresso principale di via Loreto.

Si tratta di un’opera di grande utilità pubblica che consentirà una migliore circolazione e un più agevole accesso ai due edifici del personale della Usl Umbria 2 e dell’utenza attraverso una riconfigurazione più razionale dei percorsi che conducono alle due strutture sanitarie, ospedaliera e territoriale.

La soluzione prevede la massima integrazione dei nuovi manufatti, scala e torre ascensore. Un’integrazione perseguita a livello ambientale, paesaggistico, costruttivo e architettonico. Che è in grado di favorire la massima fruibilità alle strutture del nosocomio e di migliorare la funzionalità e la qualità estetica del sito.

Il progetto è stato finanziato dall’Azienda Usl Umbria 2, dall’Associazione “Giovanni Parenzi” che ha partecipato attivamente con grande entusiasmo ed impegno alle varie fasi di progettazione e approvazione dell’opera, dal Comune di Spoleto e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto.