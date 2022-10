“Ospedale di Spoleto, quante promesse poche speranze!”

Confcommercio Spoleto sostiene le iniziative a favore del potenziamento dell’Ospedale San Matteo degli Infermi

Il Presidente della Confcommercio di Spoleto Tommaso Barbanera e il Consiglio Direttivo vogliono in modo unanime sostenere le iniziative a favore del potenziamento dell’Ospedale San Matteo degli Infermi: una realtà che dà lavoro ad oltre 500 persone e un presidio sanitario di riferimento per un territorio di oltre sessantamila abitanti.

Il nosocomio, oltre a dare lavoro, rappresenta anche un volano per l’economia cittadina.

“Spoleto non può essere depauperata anche dell’Ospedale! Al nostro territorio – sostiene Confcommercio Spoleto – negli ultimi anni è stato tolto tutto o quasi… non può essere penalizzato anche in questo caso.

La struttura va anzi potenziata. L’Ospedale di Spoleto ha grandi potenzialità e vanno sfruttate per il bene di tutti i cittadini. Quest’ultimi non possono essere “spediti” in giro per l’Umbria per ottenere le prestazioni a cui hanno diritto, quando i servizi sanitari ci sono, gli ambulatori funzionano ma sono sottoutilizzati.

Sposiamo le denunce e gli appelli dello Spoleto City Forum contro il depotenziamento dell’Ospedale, che non può essere carente di reparti e punto nascite.

Invitiamo tutte le forze politiche cittadine a “scendere in campo”, anche attraverso una mobilitazione popolare, per bloccare un processo che porterebbe certamente un danno irreversibile alla nostra comunità”.